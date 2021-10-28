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現世報？修車工偷開客戶保時捷 秒遇劫匪被綁架

編譯張君堯／即時報導
巴西一名修車工近日接到一輛保時捷的維修任務，興奮的他藉職務之便帶女朋友駕名車「兜風」，不料途中遭遇劫匪、對方認為修車工就是車主，便將其綁架企圖勒索。(影片截圖)
巴西一名修車工近日接到一輛保時捷的維修任務，興奮的他藉職務之便帶女朋友駕名車「兜風」，不料途中遭遇劫匪、對方認為修車工就是車主，便將其綁架企圖勒索。(影片截圖)

巴西一名修車工近日接到一輛保時捷的維修任務，興奮的他藉職務之便帶女朋友駕名車「兜風」，不料途中遭遇劫匪、對方認為修車工就是車主，便將其綁架企圖勒索。

「每日郵報」報導，巴西里約熱內盧一位不願透露姓名的商人24日將自己的保時捷休旅車開到修車廠，希望對方幫忙修理壞掉的音響。修車工拉莫斯（Francisco Rogerio Leandro Ramos）這時心生歹念，決定開上客戶的名車、帶著他的女朋友去附近「兜風」。

來源：NewsMax Plus

根據監視器拍到的畫面顯示，當拉莫斯開到一條主幹道準備右轉時，前面另一輛車擋住道路迫使他減速，等到這台擋路的車開走後，突然出現2名手持槍枝的男子衝向拉莫斯開的保時捷，並將他和女朋友趕下車。

其中一名持槍劫匪認為拉莫斯是這輛保時捷的「有錢車主」，將他綁在後座後便與同夥開車離開，被綁架後拉莫斯被帶到一台取款機，劫匪強迫他領錢，但由於帳戶裡根本沒有錢，劫匪很快意識到當拉莫斯一再強調的「這輛車不屬於我」屬實。

未得逞的劫匪隨後將車開到鄰近的城市，他們沒有帶走任何東西就離開汽車並放走了拉莫斯。

目前還沒有報告指出警方是否正在調查此案以及拉莫斯是否將面臨紀律處分。

休旅 汽車

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