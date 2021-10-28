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海地黑幫封鎖油料運送 首腦要總理下台才放行

編譯中心／綜合27日電
海地連日來燃油短缺使大眾運輸交通幾乎停擺，武裝幫派封鎖油庫所在港口的大門，要求總理亨利下台。（Getty Images）
海地連日來燃油短缺使大眾運輸交通幾乎停擺，武裝幫派封鎖油庫所在港口的大門，要求總理亨利下台。（Getty Images）

海地武裝幫派26日封鎖油庫所在港口的大門，主要幫派的頭子還要求總理亨利下台。這個位於加勒比海的國家當天街頭異常平靜，而加油站的儲油槽已乾涸見底。

路透報導，海地連日來燃油短缺使大眾運輸交通幾乎停擺，迫使若干商家歇業，由於電力供應不穩，格外仰賴柴油發電機供電的醫療院所也無以為繼。

由於經濟日益頹圮和綁架勒贖案件頻傳，包括本月稍早多位加拿大與美國傳教士被挾持，海地民眾討生活本已不易，當前的情勢更使他們備感壓力。

綽號「烤肉」（Barbecue）的海地首都太子港G9幫派聯盟首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier），25日晚間接受廣播電台專訪表示，若是亨利下台，他將確保載運燃油的卡車通行安全無虞。

他說：「我們將解除道路封鎖，並且所有卡車將能順利通行載油。」總理府的發言人並未回應置評請求，路透也無法聯繫謝里齊耶。

這個幫派頭目的放話顯示，自總統摩依士今年7月遇刺後，如今黑幫在政壇的影響力與日俱增。謝里齊耶說，亨利應該回答有關他涉及摩依士遇刺案的諸多質疑，而亨利則矢口否認涉案。

幫派 摩依士 美國

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