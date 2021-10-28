俄被控打能源戰 威脅「停供天然氣」逼小國遠離歐盟

俄羅斯被指利用天然氣供應，施壓東歐國家摩爾多瓦削弱與歐盟的關係。（路透）

俄羅斯近日接連被指控利用天然氣 供應，迫使歐洲國家遠離歐盟 ；包括東歐國家摩爾多瓦、烏克蘭 表示遭到施壓。

摩爾多瓦現由親歐派執政，但依賴俄國供應天然氣，該國與「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）的合約上月到期，該公司要求加價四成遭拒絕後，削減三分之一輸往摩爾多瓦的天然氣，並威脅若不償還近7.1億美元的欠款和簽訂新合約，將切斷供應。

金融時報報導，Gazprom要求摩爾多瓦調整與歐盟的自由貿易協議，並延遲實施歐盟能源市場改革規則，才會降低天然氣價格。俄國對此回應表示，談判純屬「商業性質」。

此外，烏克蘭也指控俄國試圖利用能源作為政治武器，威脅烏克蘭與歐洲的能源安全。Gazprom日前和歐盟成員國匈牙利簽署一項長期供應協議，之後暫停利用經由烏克蘭的管道向匈牙利輸送天然氣，將使烏克蘭損失大筆「過境支付費」。這項新天然氣協議引發匈牙利與烏克蘭的外交齟齬，雙方在9月28日相互召喚對方大使表達抗議。

歐盟正積極協助相關國家處理能源危機，摩爾多瓦外長波佩斯庫表示，歐盟已就如何在數天內分散天然氣供應提供建議，羅馬尼亞近年則在摩爾多瓦建造新的天然氣管道。

摩爾多瓦官員昨到聖彼得堡與Gazprom代表會談，另有官員今日前往布魯塞爾，討論增加歐盟資助和貸款。