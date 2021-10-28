我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

俄被控打能源戰 威脅「停供天然氣」逼小國遠離歐盟

編譯中心／綜合27日電
俄羅斯被指利用天然氣供應，施壓東歐國家摩爾多瓦削弱與歐盟的關係。（路透）
俄羅斯被指利用天然氣供應，施壓東歐國家摩爾多瓦削弱與歐盟的關係。（路透）

俄羅斯近日接連被指控利用天然氣供應，迫使歐洲國家遠離歐盟；包括東歐國家摩爾多瓦、烏克蘭表示遭到施壓。

摩爾多瓦現由親歐派執政，但依賴俄國供應天然氣，該國與「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）的合約上月到期，該公司要求加價四成遭拒絕後，削減三分之一輸往摩爾多瓦的天然氣，並威脅若不償還近7.1億美元的欠款和簽訂新合約，將切斷供應。

金融時報報導，Gazprom要求摩爾多瓦調整與歐盟的自由貿易協議，並延遲實施歐盟能源市場改革規則，才會降低天然氣價格。俄國對此回應表示，談判純屬「商業性質」。

此外，烏克蘭也指控俄國試圖利用能源作為政治武器，威脅烏克蘭與歐洲的能源安全。Gazprom日前和歐盟成員國匈牙利簽署一項長期供應協議，之後暫停利用經由烏克蘭的管道向匈牙利輸送天然氣，將使烏克蘭損失大筆「過境支付費」。這項新天然氣協議引發匈牙利與烏克蘭的外交齟齬，雙方在9月28日相互召喚對方大使表達抗議。

歐盟正積極協助相關國家處理能源危機，摩爾多瓦外長波佩斯庫表示，歐盟已就如何在數天內分散天然氣供應提供建議，羅馬尼亞近年則在摩爾多瓦建造新的天然氣管道。

摩爾多瓦官員昨到聖彼得堡與Gazprom代表會談，另有官員今日前往布魯塞爾，討論增加歐盟資助和貸款。

天然氣 歐盟 烏克蘭

上一則

海地黑幫封鎖油料運送 首腦要總理下台才放行

下一則

希特勒是蒼蠅屎?鳥屎? 德國新國會開議爭論不休

延伸閱讀

天然氣費飆 英國能源貧戶難度冬

天然氣費飆 英國能源貧戶難度冬
默克COVID-19口服藥 歐盟藥品管理局展開審查

默克COVID-19口服藥 歐盟藥品管理局展開審查
波蘭計畫築牆阻擋移民 德國內政部長：保護邊界很合理

波蘭計畫築牆阻擋移民 德國內政部長：保護邊界很合理
耗時10多年 金山傑斐遜街景改善竣工

耗時10多年 金山傑斐遜街景改善竣工

熱門新聞

小室和真子在記者會中深情對望。（美聯社）

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

2021-10-26 19:21
北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

2021-10-26 21:52
日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

2021-10-25 23:39
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
九胞胎誕生後就被留在摩洛哥診所的保溫箱中，由一組醫生和護士全天候照顧。美聯社

地表最強26歲九寶媽準備帶小孩返祖國馬利

2021-10-22 10:52

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子