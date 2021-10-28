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北韓缺糧、連捕魚也禁 金正恩要人民：2025前少吃點

編譯中心／綜合27日電
北韓糧食短缺危機加劇，據悉當局解決飢荒之道，金正恩下令要求北韓人民在2025年前、也就是重新開放與中國邊界前吃少一點。(美聯社)
北韓糧食短缺危機加劇，據悉當局解決飢荒之道，金正恩下令要求北韓人民在2025年前、也就是重新開放與中國邊界前吃少一點。(美聯社)

北韓自去年1月關閉與中國的邊界，以防止新冠病毒傳入，但也使得國內食品和日用品因供不應求、價格飆漲，加劇糧食短缺危機。北韓領導人金正恩解決飢荒之道，是下令要求北韓人民在2025年前、也就是重新開放與中國邊界前「吃少一點」。

自由亞洲電台報導，一名西北邊境城市新義州居民表示，「當局強調，在2025年之前重新開放北韓與中國海關的可能性非常小。」當局告訴民眾，必須在2025年前保存和減少食物消耗時。人民對此感到絕望，擔心可能無法熬過這個冬天，更別說是堅持到四年後。

消息人士說，「居民對當局感到愈來愈不信任和不滿，……一些居民說，要我們撐到2025年就等於要我們餓死。」另一名消息人士表示，人民批評政府在解決糧食危機方面毫無作為，並擔心他們即使餓死，邊界也會保持關閉，「有人批評政府強調節約糧食可能是因為最高領導人金正恩沒有意識到糧食形勢有多嚴峻。」

聯合國糧食及農業組織在近期的報告中，預測北韓今年將短缺約86萬噸糧食，約為2個月的消費量。世界糧食計畫署（WFP）估計，北韓約40%人口營養不良。

另據南韓媒體「每日北韓」日本版報導，北韓除了禁止從中國獲取貨物管道被鎖，連水路也被封，更加劇糧食缺乏危機。

據報導，2019年有高達1308艘北韓漁船曾遭日本海上保安廳給予警告，但2020年卻集體消失；原因是北韓漁船除了出海捕魚之外，經常進行走私活動，金正恩擔心新冠肺炎會因此自中國傳入北韓，故下令禁止出海。

在進行長時間的出海管制後，北韓海域中的魚類資源大量增加，貝類等養殖水產則在海上腐爛，讓漁民們氣得跳腳。部分漁民申請短期出海捕魚許可，但主管機關堅持，最快也要等到年底才會允許漁民再度出海作業。

北韓 中國 金正恩

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