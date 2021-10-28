希特勒是蒼蠅屎?鳥屎? 德國新國會開議爭論不休

德國新國會26日一開議就鬧哄哄。（Getty Images）

德國 史上人數最多的聯邦議會26日在爭論希特勒的歷史定位叫罵聲中揭開序幕。

本屆議員人數高達736人，是全球民選議會人數第二多的。67歲的總理梅克爾 放棄連任，坐在觀眾席冷眼觀看新國會亂象。

議員尚未就位，兩大黨已經為了誰該坐在極右派的另類選擇黨(AfD)旁邊而爭吵。AfD杯葛議事的意圖明顯，幾名黨籍議員因為拒絕透露自己有無做過篩檢或接種疫苗，不准就座。AfD接著又試圖安排前黨魁、高齡80的高蘭（Alexander Gauland）擔任臨時議長，因為他年紀最大。

梅克爾所屬的基民黨(CDU)議員格羅斯-布羅默（Michael Grosse-Bromer）批評高蘭不適任，因為他曾說希特勒只不過是德國數千年輝煌歷史的「一小滴蒼蠅屎」。AfD議員立刻回擊，澄清高蘭當時說的是「鳥屎」。

中間偏左的社民黨(SPD)取代基民黨成為國會最大黨，53歲的SPD議員貝斯（Bärbel Bas）最後當選議長，是1998年首位女性議長，也是聯邦議會1949年成立後的第三位女性議長。

79歲的原議長蕭伯樂（Wolfgang Schäuble）已是德國政壇大老，1990年代初期兩德統一時擔任過內政部長，歐元危機時他是梅克爾的財政部 長。在他最後一次以議長身分發表演說時，呼籲進行選務改革，減少議員人數，並警告狹隘的身分認同政治。