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56頁幾乎「複製貼上」盧森堡總理認大學論文狂抄襲

編譯張君堯／綜合27日電
盧森堡總理貝特爾先前遭媒體爆料他的大學論文是以「抄襲方式完成」，他27日坦承共計56頁的論文中只有2頁不是抄襲而來，並表示當初「應該以不同方法來寫論文」。（歐新社）
盧森堡總理貝特爾先前遭媒體爆料他的大學論文是以「抄襲方式完成」，他27日坦承共計56頁的論文中只有2頁不是抄襲而來，並表示當初「應該以不同方法來寫論文」。（歐新社）

盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）先前遭媒體爆料他的大學論文是以「抄襲方式完成」，他27日坦承共計56頁的論文中只有兩部分不是抄襲而來，並表示當初「應該以不同方法來寫論文」。

衛報報導，當地媒體「Reporter」揭露，這篇長達56頁、名為「歐洲議會可能的投票制度改革」中，包含了從2本書、4個網站和一篇新聞文章的內容且「未註明出處」，只有導言以及結語沒有大量複製。

此外，論文中還有20頁是直接從歐洲議會網站擷取，另外9頁則取自希臘環境保護部1998年的一份報告。

這篇論文是貝特爾進入議會的同年、在現為洛林大學的「南錫大學」（University of Lorraine）完成公法和政治學學位的一部分。目前貝特爾已經刪除了四分之三的論文，將其描述為「令人印象深刻的抄襲大雜燴，不符合學術界的要求」。

貝特爾指出，20多年前沒有什麼方法可以查出論文抄襲，但「以現今的觀點來看，我承認那篇論文，是的，也許該以不同的方法來完成」，他還強調如果洛林大學決定重審論文，且可能撤銷論文認證等任何後續處置他都會坦然接受。

盧森堡大學政治學教授霍格諾（Anna-Lena Högenauer）對此向媒體指出「我認為抄襲問題很大，因為其中許多長段落幾乎是逐字逐句地抄襲，你不可能『不小心』抄了幾頁」。

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