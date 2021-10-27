土耳其總統軟化 「10國大使已收回指控」暫停驅逐

土耳其青年聯盟成員25日在美國駐安卡拉大使館外聚集，他們舉起印有美國總統拜登頭像的橫額，支持土耳其總統厄多安驅逐包括美國在內的10國駐土大使。（路透）

土耳其總統厄多安23日下令驅逐10國大使，各國聲明「尊重土耳其法律、不干涉內政」後，厄多安25日立場軟化，認為使節們「已收回指控」、「相信會更小心」，潛在外交危機似就此落幕。

在美國 和其他國家25日發聲明，承諾他們會遵守「維也納外交關係公約」第41條，不干預駐土國司法體系之後，土耳其與各國關係出現轉機。厄多安25日在電視轉播的演說中提到事件，稱西方國家駐土大使們汲取了教訓，「（大使）現在會更加小心。我們的意圖絕對不是要製造危機，而是要保護我們的榮譽、尊嚴和主權」。

厄多安說：「我相信這些大使在我國發表聲明時將會更加小心。我國不可以接待不尊重我國價值和敏感性的人，不管他們的頭銜為何。」

不過厄多安執政聯盟夥伴右翼民族主義政黨民族行動黨（MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli）繼續在此一議題上發揮。他今天提議，在卡瓦拉服刑期滿後，將他送到10個聲援他的國家其中之一。

64歲商人、慈善家卡瓦拉未經審判已被關押4年。他被控資助2013年全國各地示威抗議並且涉及2016年的流產政變。在最新審判持續期間，卡瓦拉還押候審，他否認有關指控。