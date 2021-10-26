18世紀技術打贏犯罪創新 厄瓜多海軍帆船逮到毒梟潛艇

厄瓜多海軍三桅帆船「瓜亞斯號」日前在國際海域目擊、攔截與捉拿到一艘「毒梟潛艇」。資料畫面。路透

厄瓜多海軍官方推特 日前發布聲明與照片，稱旗下一艘訓練用的三桅帆船（Barque）22日逮到一艘載滿毒品 的高速走私船。從影像可發現，這艘走私船是一艘「毒梟潛艇」（Narco Sub），堪稱「18世紀的技術戰勝20世紀末的犯罪創新」。

CNN與美國 海軍學會新聞網（USNI News）報導，厄瓜多海軍用於訓練海軍軍校生航海技術的「瓜亞斯號」（BAE Guayas）帆船長78公尺，可載80名軍校生與36名常駐船員，當時正執行「國際教學巡航」，在哥倫比亞專屬經濟區跟厄瓜多位於太平洋島嶼之間的國際海域目擊、攔截與捉拿到這一艘「毒梟潛艇」。

厄瓜多海軍指出，這艘「毒梟潛艇」是一種用於運輸非法麻藥的自製「薄型船」（Low Profile Vessel, LPV）。3名厄瓜多國民與1名哥倫比亞人已被拘留，但沒有透露任何船上可能載有何種毒品的詳情。

根據聲明，這艘配備3具舷外引擎的「毒梟潛艇」已被扣押與帶回厄瓜多，將移交給有關部門以執行相應的法律程序。