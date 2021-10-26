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闢謠 金正恩現身北韓中國人民志願軍烈士陵園

記者陳言喬／即時報導
北韓最高領導人金正恩25日現身，圖為今年1月他出席朝鮮勞動黨第八次代表大會閉幕式。（ 新華社）
北韓最高領導人金正恩25日現身，圖為今年1月他出席朝鮮勞動黨第八次代表大會閉幕式。（ 新華社）

美國媒體日前報導北韓發生政變，北韓最高領導人金正恩已遭金與正處決。北韓媒體26日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩25日向位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園敬獻花圈，間接向外闢謠。　

美國小報「環球報」（Globe）消息稱，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正早在今年5月6日至6月5日間發動政變，推翻並處決金正恩，指出現在參與閱兵和飛彈試射等重要活動的是「替身」。南韓國家情報院（NIS）24日緊急駁斥，這些消息並不屬實。

隔了兩天，北韓朝中社26日報導，在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰71周年之際，金正恩到中國人民志願軍烈士陵園敬獻花圈。金正恩說，在朝鮮祖國解放戰爭時期，中國黨和政府在極其困難的情況下，高舉抗美援朝、保家衛國的旗幟，作出了把中國人民志願軍派到朝鮮戰場的戰略決斷，給予了無私的革命支援，并以朝中兩國人民和軍隊團結的力量取得戰爭偉大勝利，維護了朝中兩國安全，用鮮血和生命在朝中友誼史册上書寫了光輝篇章。　　

金正恩強調，朝鮮人民將永遠不會忘記，全體志願軍官兵在擊退帝國主義侵略的同一個戰壕裡，為幫助朝鮮革命而流下的鮮血和所建樹的豐功偉績。朝中友誼是用鮮血和生命凝成的，即使歲月更迭也永不褪色，只會歷久彌堅。　　朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮國務委員會也分別向中國人民志願軍烈士陵園敬獻了花圈。　　

檜倉中國人民志願軍烈士陵園位於平壤以東約100公里的山區，1957年正式建成。該陵園占地約9萬平方米，通過塑像、碑文、浮雕、繪畫等藝術形式展現了中國人民志願軍的英勇形象，共有134名志願軍烈士長眠於此。　　

報導稱，1950年10月25日至1951年6月10日，中國人民志願軍在朝鮮人民軍配合下，對以美國為首的「聯合國軍」作戰。經過五大戰役，迫使敵軍從戰略進攻轉為戰略防禦，在戰爭雙方形成戰略對峙情勢下，美國不得不接受停戰談判。1953年7月27日，戰爭雙方在朝鮮停戰協定上簽字。抗美援朝戰爭宣告結束。

中國 金正恩 北韓

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