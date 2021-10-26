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歐盟擬重啟接觸神學士 商討阿富汗逾2200萬人今冬缺糧危機

編譯中心／綜合25日電
阿富汗坎達哈市民眾19日獲聯合國世界糧食計畫署分發糧食。（Getty Images）
阿富汗坎達哈市民眾19日獲聯合國世界糧食計畫署分發糧食。（Getty Images）

聯合國相關機構今天表示，逾2200萬阿富汗人今年冬天將面臨「緊急糧食不安全」狀況，超過約3900萬人口的半數，這個原已不穩定的國家將面臨全球最糟的人道危機之一。

根據世界糧食計畫署及聯合國糧農組織（FAO）發布的聲明，1/2的阿富汗人面臨「整合糧食安全階段分類」（IPC）中糧食短缺第3階段的「危機」狀態，或第4階段「緊急」狀態。

聯合國世界糧食計畫署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）在聲明中表示：「就算阿富汗目前並非陷入全球最糟的人道危機，也是最糟危機之一，糧食安全幾乎已經崩解。」他警告說「已到災難倒數計時階段」。

俄羅斯的阿富汗特使卡布洛夫25日表示，普亭下令在未來數天向阿富汗提供人道援助。區域各國也準備在下月展開新一輪協商，討論阿富汗的危機。

歐盟計畫1個月內重開在阿富汗的外交代表機構，以加深和神學士（Taliban，又譯塔利班）政權的接觸。這將是自歐盟外交人員離開喀布爾12周後重返當地。另外，中國外交部發言人汪文斌昨表示，國務委員兼外長王毅昨日起連兩天訪問卡達期間，將會見神學士政府代表團。

阿富汗 聯合國 歐盟

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