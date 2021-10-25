臉書遭控助長印度宗教衝突 充斥煽動暴力、反穆斯林內容

華爾街日報檢視臉書內部研究人員去年7月撰寫的「印度社群衝突」報告，指出去年2月臉書旗下即時通訊軟體WhatsApp大量流傳與暴力有關的謠言和通話，當時德里的社群衝突導致53人死亡。（路透）

華爾街日報23日報導，社交平台臉書 （Facebook）在印度 的平台充斥煽動性內容，可能為印度先前爆發的宗教動亂增添柴火；而臉書明知相關事態嚴重，卻沒有積極處理，掀起廣大爭議。

華爾街日報報導，臉書研究人員去年7月撰寫「印度社區衝突」報告，顯示2019年12月以後的幾個月，印度多地爆發宗教抗議活動，期間臉書的煽動性內容比之前激增三倍。報告指出，去年2月臉書旗下即時通訊軟體WhatsApp 大量流傳與暴力有關的謠言和通話，當時德里的社群衝突導致53人死亡。

印度教徒和穆斯林的臉書用戶表示，臉書和WhatsApp上充斥大量鼓勵衝突、仇恨和暴力的內容，例如譴責穆斯林散播新冠病毒，以及主張男穆斯林以女印度教徒為結婚對象，目的是為了「接管印度」等。

研究人員訪問數十名當地用戶發現，這些煽動性內容主要是針對穆斯林。一名德里的印度教徒表示，他頻繁從臉書和WhatsApp收到訊息，指稱「印度教徒身處險境，穆斯林打算殺我們」；一名孟買的穆斯林則說，臉書上有如此多仇恨內容，他擔心自己的小命不保。有穆斯林男性擔心，如果臉書再這樣運作10年，平台就會有仇恨內容。

諷刺的是，臉書創辦人查克柏格去年12月表示，「印度百萬計用戶每日利用臉書跟親友聯繫」，營造和諧印象，與報告內容大相逕庭。

另據紐約時報報導，臉書可能對相關現象早已知情。臉書前產品經理豪根（Frances Haugen）披露的文件指出，臉書研究員2019年2月開設新帳戶，身分設定為「生活在印度喀拉拉邦的人」。該帳戶按臉書演算法建議加入群組、收看影片和發掘粉絲專頁，結果接收到兩極化的假資訊、民族主義及血腥暴力內容。

臉書發言人史東（Andy Stone）拒絕對上述報導發表意見，僅表示經調查後已封鎖違規的個人帳號及專頁；他還說臉書增加投資「打擊仇恨言論」的相關技術。

而根據報告，許多用戶認為，臉書有責任降低這類內容。臉書研究人員在今年稍早發布的兩份報告認定，在臉書和WhatsApp上傳煽動性反穆斯林內容的兩個印度教民族主義團體「國民志願服務團」（RSS）、「印度青年民兵」（Bajrang Dal），與印度執政黨有關。

研究人員以RSS違反臉書仇恨言論規則為由，建議將其下架，卻因「政治敏感」而未執行。印度總理莫迪曾為RSS服務多年。Bajrang Dal則因曾利用WhatsApp組織和煽動暴力，臉書一直考慮將其列入永久移除名單，但由於取締該團體可能危及臉書在印度的商業前景，並激怒印度執政黨，最後作罷。