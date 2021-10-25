日本參議院2席補選 自民黨1勝1敗 在野合作構成威脅

日本 參議院靜岡選區與山口選區24日舉行補選投開票，開票結果顯示，執政的自民黨一勝一敗。這次補選除被日本朝野政黨視為31日眾議院 大選前哨戰，也是自民黨及其新黨魁岸田文雄民意支持度的風向球。

66歲的自民黨籍前經濟產業政務官北村經夫，在保守派的大本營山口縣勝出，得票率超過七成，大勝主要對手、日本共產黨支持的河合喜代。但在靜岡，另一位自民黨候選人、前御殿場市長若林洋平，卻輸給在野黨立憲民主黨 、國民民主黨共同推薦的無黨籍前縣議員山崎真之輔。

靜岡縣參議員補選是因為自民黨前議員今年6月參選縣知事請辭，山口縣補選則是由於自民黨前議員欲參選眾議院大選請辭。

這次補選是岸田文雄自本月初上任日本首相以來，首次面臨的全國性選舉。他承諾推動「新資本主義」，使日本走上成長軌道，並將財富重新分配給中產階級。

根據日媒針對31日眾議院大選民調，自民黨及其執政聯盟夥伴公明黨將保有多數席次。岸田稱這樣的結果將足以推行防疫與經濟政策。他24日在大阪堺市街頭演講時：「為重振日本經濟，讓日本走上成長軌道，我們必須推動改革。」

但自民黨仍可能丟失眾院議席，因為立憲民主黨與其他反對黨已擱置分歧，在數百個選區進行合作。這次兩席參議院補選自民黨並未全拿，也顯示在野勢力合作的確對自民黨構成威脅。

立憲民主黨領袖枝野幸男在神戶競選活動上說 ，將對政府總是慢半拍的新冠疫情應對措施做出重大改變，並揚棄僅讓一小部分人富有、卻未能刺激成長的經濟政策。

很多選民還未決定在眾院大選中要投票給誰，24日補選結果或許能提供他們一些線索，了解各黨目前的民意支持度。

共同社23、24兩天進行全國電話民調顯示，29.9%選民表示將在比例代表制投票支持自民黨，11.6%支持立憲民主黨，兩黨的差距較上次16、17日的調查縮小了1.6個百分點。