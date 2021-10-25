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美懸賞500萬、500軍警圍捕 哥倫比亞頭號毒梟落網

編譯陳韋廷／綜合24日電
哥倫比亞總統府新聞辦公室發出的照片顯示，雙手上銬的毒梟烏蘇加（中）23日在一處軍事基地被數名持槍軍人看守。（美聯社）
哥倫比亞總統府新聞辦公室發出的照片顯示，雙手上銬的毒梟烏蘇加（中）23日在一處軍事基地被數名持槍軍人看守。（美聯社）

哥倫比亞政府23日宣布，在陸空軍與警察聯合行動下，哥國頭號毒梟與最大犯罪團體「海灣幫」領袖、別名「奧托尼爾」的通緝要犯烏蘇加已落網。哥國曾懸賞30億披索（約79萬美元）以獲取烏蘇加下落的線報，美國政府更開出500萬美元賞金捉拿他。

BBC報導，哥國總統杜克在電視轉播中對烏蘇加被捕表示歡迎，並稱這次行動是哥國本世紀最重大的打擊販毒活動，只有1990年代哥國警方擊斃「毒王」艾斯柯巴能與之相提並論。

烏蘇加在哥國西北部安迪奧奎亞省一個靠近巴拿馬邊境小村被捕。哥國出動500軍警和22架直升機圍捕，一名警察在行動中不幸喪命。

烏蘇加藏身鄉村躲避追緝，且不使用手機，而是利用快遞員跟外界聯繫，但當地媒體報導，哥國當局兩周前就已鎖定他的位置。哥國警察局長巴爾加斯說，50多位情報專家透過衛星影像追蹤到烏蘇加行蹤，美英兩國反毒機構也參與搜尋。

哥國武裝部隊在烏蘇加落網後發布了一張他雙手上銬、由軍隊看守的照片。哥國近年來對烏蘇加發動數次大規模追捕行動，共動員警察數千人次，但先前一直都沒成功。

2017年，烏蘇加曾在影片中宣布想自首接受制裁，但後來並未兌現承諾。

現年50歲的烏蘇加為左翼遊擊隊員出身，在胞兄死後接掌海灣幫，旗下約有1800名武裝幫眾。哥國安全部隊稱海灣幫是該國最強大的犯罪組織，美國稱此幫派「全副武裝且極端暴力」。

烏蘇加被控走私大量古柯鹼至美國、殺警、性侵未成年人等罪名，美國紐約和佛州法庭十多年前就將他定罪，罪名包括販毒和謀殺敵對幫派成員。

分析家說，烏蘇加被捕之後，他領導的幫派成員可能將展開報復，或爆發內鬥意圖取代他。專家也說，哥國毒品市場比過去更分散，烏蘇加雖落網，不太可能改善哥國毒品問題。

警察 美國 幫派

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