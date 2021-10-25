美媒爆金與正發動政變「處決金正恩」 南韓駁斥

北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。（路透）

韓聯社報導，多間外媒援引美國 小報「環球報」（Globe）消息稱，北韓領導人金正恩 胞妹、勞動黨副部長金與正 早在今年5月6日至6月5日間發動政變，推翻並處決金正恩，指出現在參與閱兵和飛彈試射等重要活動的是「替身」。南韓國家情報院（NIS）24日緊急駁斥，這些消息並不屬實。

關於金正恩健康亮紅燈、被推翻甚至已經死亡的謠言滿天飛，許多媒體和專家指出金正恩近期體重大幅下降，懷疑根本是替身出席活動，但相關推測尚無可靠消息來源證實。

環球報23日在最新一期報導，根據一名美國情報消息人士的說法，「金與正在5月6日到6月5日之間，祕密發動政變殺害金正恩」。消息人士說：「金委員長從6月以來就未公開露面，但上月9日突然在建政紀念日現身。」

金委員長9月29日出席北韓最高人民會議，臉部變瘦，引起注意。金正恩10月10日在勞動黨建黨紀念日發表演說時非常瘦，跟外界所知的重達140公斤相差甚遠。

金正恩10月10日在勞動黨建黨紀念日發表演說時非常瘦，跟外界所知的重達140公斤相差甚遠。（Getty Images）

環球報根據美國國防部一名官員的說法報導：「在9月這場活動上，金正恩與其他出席者的舉止跟以往不同，而且臉部辨識技術證實，這位金正恩跟以前那位不同。」

北韓官媒朝中社9月30日報導，金與正已獲任命在最高決策機關北韓國務委員會擔任要職。這名國防部官員說，這是「金與正自己拔擢自己以鞏固權力」。

環球報報導：「金正恩威脅動用核武是要逼其他國家讓步，而美國情報機關認為，金與正不像金正恩，可能真的動用核武。」

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