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疫情下解鄉愁 新加坡掀起一波台式餐飲潮

中央社／新加坡24日專電
受到疫情影響，許多旅星台灣人無法回家。台灣人Charlie在臉書開設社團，賣起手做冷凍牛肉麵、古早味肉排、滷肉等台灣小吃。中央社
受到疫情影響，許多旅星台灣人無法回家。台灣人Charlie在臉書開設社團，賣起手做冷凍牛肉麵、古早味肉排、滷肉等台灣小吃。中央社

疫情影響，許多旅星台灣人已超過一年無法回家，除了最想念家人之外，莫過於各樣台灣美食。所幸疫情期間，新加坡出現越來越多台式餐飲店，讓不少人可以解鄉愁。

自去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，台灣嚴守邊境，以防疫情擴大；受到邊境管制措施的影響，許多旅居新加坡的台灣人已超過一年沒回台灣。

特別的是，疫情這段期間，新加坡出現越來越來多台式餐飲店，有新品牌出現，亦有餐廳增開新分店，還有人在網路上開賣手做冷凍食品，網購平台上的台灣食品也逐漸變多，排解許多台灣人的思鄉情。

影片來源：YouTube

台式早餐店老闆娘Becky接受中央社記者訪問時表示，新加坡一直有很多台式餐廳，以前大家可以常回台灣，比較不會討論新加坡的台灣餐廳，但現在因為疫情的關係，大家想家、想念台灣的食物，開始彼此分享、討論在新加坡的台灣餐飲店，可能很多人會想，「那我自己來試看看」。

Becky自己就是一個例子，她本身很喜歡在家下廚，加上疫情期間換了新工作、也有合適的店面，她說，「一切都很剛好」，就在今年1月開了這家台灣早餐店。

旅居新加坡已有7、8年之久的Becky說，這家店算是新加坡首家主打台式早餐的餐廳，店內員工大多為台灣人，親切的口音讓不少台灣人一走進去就有「回到台灣的錯覺」。

店裡菜單包括各式蛋餅、吐司等台灣常見的早餐，還有鹽水雞、鍋燒意麵等台灣小吃。為了做出正港台灣味，她說，最關鍵的主要食材都從台灣進口，例如鍋燒意麵的意麵就是一箱箱從台灣運來，「只要是新加坡沒有的食材，一定從台灣運過來」。

顧客顏億瑩表示，她因為疫情已2年無法回台灣，「一直在新加坡尋找台灣味道，這家真的讓我覺得有台灣味」，特別是蛋餅、豬排蛋土司。

談及疫情下創業的甘苦談，Becky說，最大的挑戰是一邊準備食物，一邊要顧及消費者安全。店內嚴守新加坡政府的防疫規定，包括內用座位的安排符合人數限制，排隊等待區的地上也劃有格子，提醒顧客保持社交距離。

雖然過去幾個月曾遇到政府為防疫祭出禁止內用的規定，她表示，很幸運地，因為顧客在網上分享餐廳資訊，有不少台灣人甚至新加坡人慕名而來，到店裡外帶食物。

另一大挑戰則是做出道地台灣味、又要能讓新加坡人接受的味道。Becky說，目前還在磨合中，但她秉持最大的原則是「不可以失去台灣的味道」，盡量在不失台灣味道下，向新加坡人介紹台灣餐飲特色。

也有旅星台灣人利用疫情下的機會在網路創業，賣起手做冷凍牛肉麵、古早味肉排、滷肉等台灣小吃。本身是視覺設計師的Charlie受訪時表示，她一直有創業的心，希望有自己的品牌，這次因為疫情不能回台灣，「有比較多的時間可以想想接下來要做什麼」。

她說，因為疫情的關係，常常在家做料理，有很多想吃但在新加坡吃不到的台灣食物，就自己嘗試做出來。身邊朋友一句「可以拿出去賣了」，給她創業的靈感。

今年下半年，Charlie在臉書開立社團，正式開始了文藝煮婦的斜槓廚房，菜單上的品項都是她喜歡吃、也拿手的經典台菜。面對蜂擁而至的訂單，她坦言，這是意料之外的事，也趕緊升級家裡廚房裝備，購買冰櫃、加買包裝材料等。

她說，未來希望能在新加坡開一間文青小食堂，就像台北青田街上的文青小店，「這就是我的終極夢想」。

疫情期間，台灣人Charlie在臉書開設社團，賣起手做冷凍牛肉麵、古早味肉排、滷...
疫情期間，台灣人Charlie在臉書開設社團，賣起手做冷凍牛肉麵、古早味肉排、滷肉等台灣小吃，希望未來有機會在星國開一家文青小食堂。中央社
受到疫情影響，許多旅星台灣人無法回家。台灣人Becky受訪時說，本身喜歡下廚，加...
受到疫情影響，許多旅星台灣人無法回家。台灣人Becky受訪時說，本身喜歡下廚，加上疫情期間剛好有機會，就在今年1月開了主打台式早餐的餐飲店。中央社

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