梅克爾最後一場歐盟峰會 領袖致敬、歐巴馬錄影片歡送

德國總理梅克爾（前排中）出席最後一場歐盟高峰會，與歐洲領導人合影留念。（路透）

德國總理梅克爾 的16年領袖生涯對歐盟 影響重大，陪伴歐盟經歷起起伏伏。她22日出席最後一場歐盟高峰會，獲得歐洲領導人起立致敬，眾口齊聲讚揚。

為期兩天的歐盟峰會22日結束，梅克爾生涯總計出席高達107場歐盟峰會，親身經歷歐盟近代史上許多重大轉折，包括歐元區債務危機、敘利亞難民潮、英國 脫歐，以及創設歐盟疫情復甦基金等。

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

來源：推特

根據在場官員，主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾在對梅克爾致意的閉門場合說：「妳的功績不朽。」他在26國領導人起立鼓掌致敬後說，沒有梅克爾的歐盟峰會「就像是沒有梵蒂岡的羅馬，或是沒有艾菲爾鐵塔的巴黎」。

梅克爾先後與四任法國總統、五任英國首相及八任義大利總理共事。歐盟委員會主席范德賴恩說，每次當成員國領導人爭執不下時，梅克爾會提出想法，提醒人們什麼才是重要的。分析認為，隨著梅克爾離任，未來歐盟在解決內部分歧和應對外部競爭時或面臨更大挑戰。

盧森堡總理貝特爾稱讚梅克爾是「妥協機器」，透過馬拉松式歐盟內部協商，「總是能找到某些事情讓我們團結一致。歐洲會想念她。」比利時總理德克魯說：「16年下來，她真的在歐洲留下了屬於她的印記，在某些困難時刻，幫助27個會員國做出充滿人性的正確選擇。」立陶宛總統諾賽達則說，他希望梅克爾這個「偉大政治家」，能「以某種方式」繼續留在政治舞台上。奧地利總理查倫柏說，梅克爾無疑是一位偉大的歐洲人，也是歐盟內部的和平避風港。她的離開「將留下一個空洞」。

此外，歐盟特地為梅克爾製作一段2分24秒的短片，細數她自2005年12月參加第一次峰會，到2021年這16年光陰中，與歐洲盟友合作面對各種挑戰的點點滴滴。與梅克爾私交甚篤的美國前總統歐巴馬，也特別錄製影片，以德文向梅克爾的貢獻致謝。

不過在這場離情依依的歡送會中，主角梅克爾仍表示對當前局勢憂心忡忡。梅克爾說，在即將卸任之際，歐盟正面臨「一系列懸而未決的問題」；她在對媒體發表談話時也面色凝重，和熱情為她舉行歡送儀式的歐盟領袖們形成強烈對比。