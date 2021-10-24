梅克爾最後一場歐盟峰會 領袖致敬、歐巴馬錄影片歡送
德國總理梅克爾的16年領袖生涯對歐盟影響重大，陪伴歐盟經歷起起伏伏。她22日出席最後一場歐盟高峰會，獲得歐洲領導人起立致敬，眾口齊聲讚揚。
為期兩天的歐盟峰會22日結束，梅克爾生涯總計出席高達107場歐盟峰會，親身經歷歐盟近代史上許多重大轉折，包括歐元區債務危機、敘利亞難民潮、英國脫歐，以及創設歐盟疫情復甦基金等。
You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.— Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021
Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.
Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa
來源：推特
根據在場官員，主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾在對梅克爾致意的閉門場合說：「妳的功績不朽。」他在26國領導人起立鼓掌致敬後說，沒有梅克爾的歐盟峰會「就像是沒有梵蒂岡的羅馬，或是沒有艾菲爾鐵塔的巴黎」。
梅克爾先後與四任法國總統、五任英國首相及八任義大利總理共事。歐盟委員會主席范德賴恩說，每次當成員國領導人爭執不下時，梅克爾會提出想法，提醒人們什麼才是重要的。分析認為，隨著梅克爾離任，未來歐盟在解決內部分歧和應對外部競爭時或面臨更大挑戰。
盧森堡總理貝特爾稱讚梅克爾是「妥協機器」，透過馬拉松式歐盟內部協商，「總是能找到某些事情讓我們團結一致。歐洲會想念她。」比利時總理德克魯說：「16年下來，她真的在歐洲留下了屬於她的印記，在某些困難時刻，幫助27個會員國做出充滿人性的正確選擇。」立陶宛總統諾賽達則說，他希望梅克爾這個「偉大政治家」，能「以某種方式」繼續留在政治舞台上。奧地利總理查倫柏說，梅克爾無疑是一位偉大的歐洲人，也是歐盟內部的和平避風港。她的離開「將留下一個空洞」。
此外，歐盟特地為梅克爾製作一段2分24秒的短片，細數她自2005年12月參加第一次峰會，到2021年這16年光陰中，與歐洲盟友合作面對各種挑戰的點點滴滴。與梅克爾私交甚篤的美國前總統歐巴馬，也特別錄製影片，以德文向梅克爾的貢獻致謝。
不過在這場離情依依的歡送會中，主角梅克爾仍表示對當前局勢憂心忡忡。梅克爾說，在即將卸任之際，歐盟正面臨「一系列懸而未決的問題」；她在對媒體發表談話時也面色凝重，和熱情為她舉行歡送儀式的歐盟領袖們形成強烈對比。
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