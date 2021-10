梅克爾最後一場歐盟峰會 領袖致敬、歐巴馬錄影片歡送

德國總理梅克爾 的16年領袖生涯對歐盟 影響重大,陪伴歐盟經歷起起伏伏。她22日出席最後一場歐盟高峰會,獲得歐洲領導人起立致敬,眾口齊聲讚揚。

為期兩天的歐盟峰會22日結束,梅克爾生涯總計出席高達107場歐盟峰會,親身經歷歐盟近代史上許多重大轉折,包括歐元區債務危機、敘利亞難民潮、英國 脫歐,以及創設歐盟疫情復甦基金等。

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa