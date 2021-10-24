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上萬緬軍部隊集結北部 聯合國示警：人權災難再起

編譯中心／綜合23日電

緬甸自2月政變後陷入混亂，聯合國22日說，據傳有上萬緬軍部隊集結在緬甸北部，擔憂將出現更嚴重的人權災難。

中央社引述法新社報導，聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯說：「我們都應與緬甸北部地區的民眾一樣都有心理準備，預期將出現更大規模的殘暴罪行。但我真心希望我的預測是錯的。」

安德魯斯向聯合國大會呈交年度緬甸人權報告的調查結果，他說已接獲情報得知，有好幾萬緬軍與重型武器正運往緬北與西北部動盪不安的地區。他說調查報告也指出，緬甸軍政府可能涉及犯下違反人道罪與戰爭罪，「這些手法讓人想起緬甸軍方2016年與2017年，在若開邦對洛興雅人發動種族滅絕攻擊前所使用的手段。」

2017年，緬甸安全部隊在哨所遭洛興雅武裝團體襲擊後展開報復鎮壓，逼得約74萬名洛興雅人逃出若開邦，聯合國批評緬甸軍方等同種族滅絕。

安德魯斯敦促各國斬斷對緬甸軍政府的金援，別提供所需的武器或承認其合法性，還說緬甸前幾天釋放囚犯，代表施壓起了作用。

東南亞國家協會讓緬甸軍政府吃閉門羹，16日宣布不讓軍政府領袖敏昂萊參加即將召開的東協峰會後，敏昂萊18日宣布將釋放5000多名因抗議政變而入獄的人士。

安德魯斯說：「東協宣布不歡迎緬甸軍政府參加即將登場的峰會，對他們造成沉重打擊。」他說軍政府控制的部隊讓25萬人無家可歸，許多被拘禁者遭虐打，還有數十人因此死亡，可信通報指出，也有小孩遭虐打。

另據亞洲時報指出，今年2月軍政府發動政變推翻翁山蘇姬的民選政府後，緬北與中、泰交界處的一些獨立民族的軍隊為反抗軍政府的團體提供庇護、訓練與武器。

在緬甸西部和東部的戰略要地區的炸彈攻擊，也已幾近全面叛亂。反對派影子政府「全國團結政府」9月7日宣布發動「人民防衛戰爭」更為局面火上加油，讓緬甸軍政府訂出「阿奴陀律作戰」方針，全面動員以恢復國家的表面秩序。

緬甸軍政府至少從9月開始，就一直在作戰行動做準備。步兵營、機械化部隊、重砲和裝甲車已部署於木各具、摩尼瓦等由北到西的弧形前沿戰略要地，兵鋒直逼民族武裝勢力割據的克欽邦以及洛興雅人的若開邦。

報導指出，遭季風雨季浸透的地面於10月底或11月初乾涸後，緬軍很有可能發動全面攻擊，大戰山雨欲來。

緬甸 聯合國 東南亞

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