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土耳其總統指示外交部 驅逐美等10國大使

中央社／伊斯坦堡23日綜合外電報導
土耳其總統厄多安。美聯社
土耳其總統厄多安。美聯社

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）今天表示，他已指示外交部驅逐美國等10國大使，因為這些西方國家的大使聯名要求土耳其當局釋放慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）。

其中7國大使是土耳其的北大西洋公約組織（NATO）盟邦的大使，倘若驅逐他們，勢必會引發厄多安掌權19年以來與西方國家爆發的最嚴重齟齬。

64歲的卡瓦拉已遭關押4年，他被控資助2013年全國各地示威抗議且涉及2016年未遂政變。在最新審判持續期間，卡瓦拉還押候審，他否認前述指控。

美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使18日發表聯合聲明，要求公正且快速解決卡瓦拉案，並緊急釋放他。土耳其外交部其後召見他們，指責聯合聲明不負責任。

厄多安在西北部城市艾斯基瑟希（Eskisehir）發表演說時表示，「我已向我們的外交部長下達必要指令，並說明必須做的事：必須立即宣告這10位大使為不受歡迎人物。你必須馬上處理好此事。」

厄多安對歡呼的支持群眾說：「他們將會明白和理解土耳其。他們不明白和理解土耳其的那天，他們就必須離開。」

美國和法國大使館以及白宮和美國國務院，未立即回應置評要求。

厄多安先前曾表示，他打算於下週在羅馬舉行的20國集團（G20）高峰會上，會晤美國總統拜登。

挪威表示，它的大使館未接獲來自土耳其當局的任何通知。挪威外交部首席發言人表示，「我們的大使未做出應該被驅逐的任何事情」，並稱土耳其完全知悉挪威的觀點。

發言人又說：「我們將會持續呼籲土耳其，遵從民主基準以及法治，按照歐洲人權公約（European Convention on Human Rights），土耳其承諾會履行那些義務。」

美國 大使館 國務院

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