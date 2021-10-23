避COP26失敗 聯合國點名中美

聯合國秘書長古特瑞斯稱，目前氣候狀況像拿到「開往災難的單程票」。圖為美國加州一名消防員上月22日看見「風火」燃燒紅杉國家公園樹木，濃煙竄向天際。（Getty Images）

聯合國 秘書長古特瑞斯21日表示，目前氣候狀況像拿到「開往災難的單程票」，強調在英國蘇格蘭格拉斯哥舉辦的「聯合國氣候變化綱要公約第二十六次締約方會議」（COP26）有必要「避免失敗」。

2015年巴黎氣候協定呼籲，控制升溫幅度在比工業革命前水準增加攝氏2度以內，最好接近攝氏1.5度。

然而，聯合國目前估計顯示，全球溫度上升攝氏2.7度的「災難性」暖化 很可能發生。古特瑞斯說，目前跡象顯示「全球升溫幅度走向比工業革命前水準上升至少2.7度，顯然拿到通往災難的單程票」。

古特雷斯表示：「我希望我們仍能及時避免氣候峰會失敗，但時間剩不多且狀況變更加艱困，這就是為何我非常、非常擔心。我很怕事情可能出錯。」

他說：「20國集團（G20）領導人將在義大利羅馬會面，他們知道自己代表的經濟體，要為全球4/5的碳汙染負責。若他們不挺身而出，我們將走向人類可怕的苦難。中國和美國必須做得比他們目前為止宣布計畫還多。」

格拉斯哥氣候峰會將在31日至11月12日舉行，被視為訂定全球碳排放目標，緩解全球暖化的關鍵1步。

日去碳化 再生能源占比擬翻倍

另據共同社報導，日本 政府在時隔約3年後，22日修改了中長期政策指針「能源基本計畫」並在內閣會議上敲定。作為第6次的此次計畫出示了2050年實現去碳化的道路，寫進最優先引進可再生能源的方針，提出目標將2030年度電源構成中可再生能源的比率擴大到36%至38，約為現在的兩倍。

另一方面，核電占比則維持20%至22不變，此外還寫進擺脫對火力發電的依賴。日本的能源政策將發生重大轉變。