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英AI畫家被指涉間諜 埃及拘留還要挖雙眼

編譯徐榆涵╱綜合21日電
來自英國的史上首位AI人形機器人畫家艾達（Ai-Da）擁有超強繪畫能力，可透過「攝影機」眼睛和機械手創作出超逼真的肖像畫等作品。(Getty Images)
來自英國的史上首位AI人形機器人畫家艾達（Ai-Da）擁有超強繪畫能力，可透過「攝影機」眼睛和機械手創作出超逼真的肖像畫等作品。(Getty Images)

來自英國的史上首位AI人形機器人畫家艾達（Ai-Da）擁有超強繪畫能力，可透過「攝影機」眼睛和機械手創作出超逼真的肖像畫等作品，但她近日在前往埃及參加展覽時，遭到當地安全部隊拘留，連同參展作品都被扣留，理由是涉嫌參與間諜活動，並被要求摘除雙眼，意外引爆了一場外交爭端。

以19世紀著名科學家和數學家艾達．洛芙萊斯（Ada Lovelace）為命名的英國製人形機器人艾達，21日將在埃及吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）旁參展，這是數千年以來第一次允許當代藝術出現在金字塔附近，但由於「安全問題」，艾達與她的創造者梅勒 （Aidan Meller）在抵達開羅後被邊防警衛攔下。

梅勒表示，埃及當局抓住了艾達，並要求摘除她裝有攝影機的雙眼。他聲稱艾達被視為「安全問題」，並被懷疑是更廣泛間諜計畫的一部分。

艾達與她的作品都被埃及海關扣留了十天，終於在20日獲釋，梅勒表示，英國駐埃及大使整夜全力以赴，以確保能讓艾達重獲自由，並補充說，「我不能拿走艾達的雙眼。它們是（她繪畫和雕塑）不可或缺的一部分，沒有了它們，她也會看起來很怪。」

梅勒透露，艾達參展的雕塑寬2米半、高2米，形象是有三條腳的自己，「我們對金字塔的相關性進行了長時間的深思熟慮。」所以艾達做了一件藝術品來回應「斯芬克斯之謎」。

獅身人面像又稱為「斯芬克斯」，是希臘神話中一個長著獅子軀幹、女人頭面的有翼怪獸，在神話中，牠坐在懸崖邊向過路人出謎題：「甚麼東西早晨用四條腿走路，中午用兩條腿走路，晚上用三條腿走路？」如果路人猜錯就會死。這個謎題的答案是人類，幼兒時期手腳並用爬行即四條腿，長大後兩條腿走路，老了撐拐杖變成三條腿。

來自英國的史上首位AI人形機器人畫家艾達（Ai-Da）擁有超強繪畫能力，可透過「...
來自英國的史上首位AI人形機器人畫家艾達（Ai-Da）擁有超強繪畫能力，可透過「攝影機」眼睛和機械手創作出超逼真的肖像畫等作品。(Getty Images)

英國 雕塑 間諜

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