我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

神學士斬首阿富汗女排選手 還PO斷頭照 女運動員驚恐

編譯羅方妤╱綜合21日電
神學士本月斬首一名阿富汗女子青年排球選手瑪加賓．哈基米（藍圈處），還在社群媒體發表血淋淋的頭顱照。(取材自推特)
神學士本月斬首一名阿富汗女子青年排球選手瑪加賓．哈基米（藍圈處），還在社群媒體發表血淋淋的頭顱照。(取材自推特)

英國每日郵報報導，神學士(Taliban，另譯塔利班)本月斬首一名阿富汗女子青年排球選手，還在社群媒體發表血淋淋的頭顱照，並威脅這名女子選手的家屬不可將此事告訴任何人。因此這件事如今才爆出。

女子選手的教練告訴「波斯獨立報」（The Persian Independent），被斬首的選手是首都喀布爾市立排球俱樂部的後起之秀瑪加賓．哈基米（Mahjabin Hakimi）。哈基米血淋淋的斬首照被發布在社群媒體後，教練認為，他應該披露這件事。

該名教練說：「女子青年排球隊所有球員和其他女性運動員處境非常糟糕，他們陷入絕望和恐懼。所有人被迫逃離母國，住在人生地不熟的地方。」

哈基米在神學士掌控阿富汗前一直在喀布爾市立排球俱樂部打球。教練表示，她是未設法逃出阿富汗的兩名球員之一。哈基米被斬首的報導也激起其他躲起來的女性運動員恐懼，根據伊斯蘭教法，神學士不准女性運動。

阿富汗國家女子排球隊也不斷向外國組織請願，幫助她們逃離阿富汗，但迄今尚未成功。一名資深女子排球隊隊員札赫拉．法拉齊（Zahra Fayazi）今年8月幸運逃到英國，曾表示她的其中一名隊友遭殘忍殺害，且許多隊友燒毀運動器材自保，她們的親屬也遭到許多威脅。

阿富汗 社群媒體 神學士

上一則

BBC揭密：沙日澳等富國曾要求改氣候報告

下一則

95歲英國女王在醫院過夜？白金漢宮：只是初步檢查

延伸閱讀

神學士「斬首」阿富汗女子青年排球選手 上網發血腥照

神學士「斬首」阿富汗女子青年排球選手 上網發血腥照
神學士傳斬首阿富汗女排球員 FIFA再撤離57難民

神學士傳斬首阿富汗女排球員 FIFA再撤離57難民
馬拉拉發表公開信 要求神學士讓阿富汗女孩上學

馬拉拉發表公開信 要求神學士讓阿富汗女孩上學
阿富汗局勢一夕潰敗 退役上將：信心問題

阿富汗局勢一夕潰敗 退役上將：信心問題

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
真子因為長期承受一系列的輿論「誹謗中傷」，經由醫師診斷罹患「複雜性PTSD」（複雜性創傷後壓力症候群），真子日常生活中出現明顯的焦慮和恐慌、精神無法集中、深沉的悲觀無力感，身心無法負荷。 (歐新社)

日本社會集體公婆化「真子公主結婚」的世論破壞風波

2021-10-14 20:03
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造