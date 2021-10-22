神學士斬首阿富汗女排選手 還PO斷頭照 女運動員驚恐

神學士本月斬首一名阿富汗女子青年排球選手瑪加賓．哈基米（藍圈處），還在社群媒體發表血淋淋的頭顱照。(取材自推特)

英國每日郵報報導，神學士 (Taliban，另譯塔利班)本月斬首一名阿富汗 女子青年排球選手，還在社群媒體 發表血淋淋的頭顱照，並威脅這名女子選手的家屬不可將此事告訴任何人。因此這件事如今才爆出。

女子選手的教練告訴「波斯獨立報」（The Persian Independent），被斬首的選手是首都喀布爾市立排球俱樂部的後起之秀瑪加賓．哈基米（Mahjabin Hakimi）。哈基米血淋淋的斬首照被發布在社群媒體後，教練認為，他應該披露這件事。

該名教練說：「女子青年排球隊所有球員和其他女性運動員處境非常糟糕，他們陷入絕望和恐懼。所有人被迫逃離母國，住在人生地不熟的地方。」

哈基米在神學士掌控阿富汗前一直在喀布爾市立排球俱樂部打球。教練表示，她是未設法逃出阿富汗的兩名球員之一。哈基米被斬首的報導也激起其他躲起來的女性運動員恐懼，根據伊斯蘭教法，神學士不准女性運動。

阿富汗國家女子排球隊也不斷向外國組織請願，幫助她們逃離阿富汗，但迄今尚未成功。一名資深女子排球隊隊員札赫拉．法拉齊（Zahra Fayazi）今年8月幸運逃到英國，曾表示她的其中一名隊友遭殘忍殺害，且許多隊友燒毀運動器材自保，她們的親屬也遭到許多威脅。