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BBC揭密：沙日澳等富國曾要求改氣候報告

編譯中心╱綜合21日電
聯合國氣候大會將於月底在英國格拉斯哥登場，一名示威者在義大利米蘭參加抗議活動。（路透）
聯合國氣候大會將於月底在英國格拉斯哥登場，一名示威者在義大利米蘭參加抗議活動。（路透）

英國廣播公司（BBC）取得一份外洩文件，披露沙烏地阿拉伯、日本、澳洲等多個國家曾遊說聯合國，希望能淡化氣候報告內容，且降低自化石燃料轉型的急迫性。這份文件也顯示，富有國家對於必須花錢幫助窮國轉型綠色能源提出質疑。

聯合國氣候變遷小組（IPCC）今年8月9日發表綜合評估報告，地球暖化速度比人類觀察的更快，全球氣溫可能在10年內升高超過攝氏1.5度，超過巴黎協定的限制。

這份外洩文件記載來自世界各國政府、企業和其他利益團體，向聯合國氣候報告撰文科學家提出的意見超過3萬2000筆，綠色和平英國分部的調查記者取得這份文件和報告最終草稿，交給BBC。

儘管停止使用煤炭是「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)的既定目標之一，作為全球最大石油生產國之一的沙烏地，石油部一名顧問卻要求報告刪除如「需要全方位採取緊急和加快的緩解（暖化）行動」等措辭；作為產煤大國的澳洲，一名政府高官則拒絕接受「必須關閉燃煤發電廠」的結論。

至於飲食方面，巴西和阿根廷這兩個全球最大的牛肉產品和動物飼料作物生產國，均強烈反對IPCC報告草稿中，提倡「減少肉類食品消費是減少溫室氣體排放的必要一環」。草稿寫道：「與平均排放強度高的西方飲食相比，植物性飲食最多可減少50%的溫室氣體排放」。但巴西稱這說法不正確。

巴西和阿根廷呼籲IPCC刪除或更改草稿中提及「植物性飲食」在應對氣候變化中發揮作用的部分內容，或將牛肉描述為「高碳」食物的部分；阿根廷還要求從報告中刪除關於「對紅肉徵稅」，以及「國際無肉星期一」運動」的引用內容，又建議改用字眼，避免將肉類飲食的負面影響一概而論，認為有證據表明肉類飲食都可以減少碳排放。

熱危害 讓勞工得腎病

此外醫師示警，隨著全球氣溫將在未來幾十年內升高，全球數百萬名勞工可能罹患由熱危害引發的慢性腎臟病。

英國衛報報導，醫生表示，急需對氣溫過高與不明原因慢性腎病（CKDu）的關聯性，進行更多研究，以評估這項問題的潛在影響範圍。

CKDu已出現在薩爾瓦多、尼加拉瓜等國的炎熱鄉村地區，該地區因不可逆腎衰竭而離世的農民，人數異常偏高得。在其他中美洲地區、北美、南美、中東、非洲及印度，於高溫下從事粗重勞力工作的民眾，已出現大量CKDu的病例。

雖然外界普遍以為，CKDu與暴露在高溫下和脫水有關，但部分科學家認為，從農藥、傳染源、民眾的基因組成，到貧窮、營養不良及影響健康的社會因素，都可能導致人們罹患CKDu。

醫師警告，在高溫下工作的勞工，可能罹患由由熱危害引發的慢性腎臟病。(路透)
醫師警告，在高溫下工作的勞工，可能罹患由由熱危害引發的慢性腎臟病。(路透)

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