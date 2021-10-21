洪災引發土石流奪印度百條人命 尼泊爾31人死亡

印度北阿坎德省恆河水位上升淹沒，只剩印度教神濕婆的雕像露出水中。(Getty Images)

印度 和尼泊爾連日發生嚴重洪水 和土石流，沖毀道路和房屋，當局今天表示，災情已導致超過100人喪命，另有許多人失蹤。

印度官員指出，北阿坎德省近日已有46人身亡、11人失蹤；克勒拉省死亡人數已來到39人。北阿坎德省當局已下令關閉學校並禁止所有宗教和觀光活動。

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印度氣象局昨延長並擴大天氣警報，預測將發生強降雨。氣象局表示，數個地區18日的降雨量超過400毫米，造成土石流和洪水。

印度鄰國尼泊爾也慘遭洪災蹂躪。尼泊爾官員表示，過去三天豪雨引發的洪水和土石流，已造成31人死亡、43人失蹤。死亡人數恐進一步上升。

另一方面，東北亞的日本 受天災影響，熊本縣知名阿蘇火山今早噴發，噴煙一度衝破3500公尺，火山碎屑流從火山口往外延伸至少1公里。氣象廳將「噴火警戒」提升到三級，火口方圓2公里範圍內，都可能受到大噴石、火山碎屑流影響，呼籲民眾注意火山活動與自身安全。東京大學專家分析，隨後還可能會有同樣的爆發性噴發。

日本熊本縣知名阿蘇火山今早噴發，噴煙一度衝破3500公尺，火山碎屑流從火山口往外延伸至少1公里。（影片截圖）

雖然目前尚未傳出人員傷亡的資訊，但總理大臣官邸的危機管理中心已為此開設情報連絡室，加強警戒。

阿蘇山高1592公尺，是日本知名的活火山，過去就有多次火山爆發紀錄，也曾經發生過火山噴石造成人員傷亡的慘劇。1953年噴發奪走造成6死逾90傷、1958年奪走12條人命。1989年，阿蘇火山的火山活動，帶來大量火山灰、噴石，噴發持續了一年之久。