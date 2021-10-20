海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

「17名肉票中，年紀最小的只有8個月大...但贖金一口價，每人標價都是100萬美金。」美國 宗教慈善團體「基督教救援部」（CAM）的海外傳教士援助團，上周六在海地首都太子港的郊區遭黑幫槍手武裝綁架後，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大 籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。

海地黑幫的天價要求，目前已由「居中斡旋」的海地司法部所證實，但美國聯邦政府與負責出面的FBI則堅持「美國不能也不會向綁匪付錢」；此外，許多長期受到國際幫助的海地民眾與地方教會，過去幾日也紛紛上街抗議，除了呼籲海地各界應該全力幫助這些「被綁恩人平安回家」以外，亦藉此表達對於「海地黑幫軍閥化」的不滿與絕望。

攜家帶眷 本回任務長期駐點

根據美國國務院的掌握資料，被害的慈善團體是以美國俄亥俄州為總部、長年投入海地災難重建與教育計畫的門諾會團體「基督教救援部」，目前已知被綁的人數共計17人，其中16人為美國籍，1人為加拿大籍；性別組成則是有7女、5男與5名兒童；被綁的成年者年齡界於18~48歲，5名未成年者則分別是15歲、13歲、6歲、3歲與剛出生只8個月大。

圖為海地的街頭抗爭。（路透）

美聯社表示，這17名基督教救援部的教會援助工作者，原本是要集結前往太子港東部郊區的慈善孤兒院，之所以會攜家帶眷連不滿周歲的嬰兒都帶走，一方面是傳教團體的家庭習慣，二方面則是本回任務預計將長期駐點，協助重建在2021年8月海地7.2大地震中遭遇重創的育幼園區與周邊設施。

➤➤➤神棄之地的肉票危機：美加傳教士「海地黑幫綁架案」

綜合目前美加海三國各自公布的已知訊息，17名被綁的外籍傳教士，應是在海地首都太子港東郊的克魯瓦德布凱區（Croix-des-Bouquets），遭到地方黑幫龍頭「400菜雞」（400 Mawozo）暴力擄走。之後，黑幫份子再透過中間傳話人接頭，於周二向海地檢警提出「每個人頭100萬美金」的巨額贖金要求。

「400菜雞」從鄉間偷牲口起家

惡名昭彰的黑幫組織「400菜雞」，其名稱原意來自於海地的克里奧爾語，粗略的字面直譯指的是「400莽漢」或「400傻屌」，但在地方語境中也常用於形容「鄉巴佬」，這也符合該幫會從東部鄉間崛起，從偷竊牲口起家，之後插足海地－多明尼加邊境的走私貿易與進出口貨品的勒贖抽成。

然而近年來海地的政治癱瘓與中央失能，讓400菜雞的犯罪規模急遽擴張，特別是在今年夏天的地震、總理摩伊士遭外籍傭兵刺殺後，海地社會失序的狀況更讓400菜雞的「擄人勒贖經濟鍊」更為擴大——根據海地民權組織「人權分析研究中心」的數字，海地今年前三季的「重大綁架通報」已達2020同期的260%；自今年夏季以來的各種擄人犯罪，又有超過80%是由400菜雞所犯下，極度猖狂而失控的狀況已達臨界點。

民眾不滿於海地政府的貪腐無能與黑道勾結，上街頭示威。（Getty Images）

「400菜雞這類的海地黑幫，把搶劫勒贖當作經濟日常。」

羅馬教廷派赴海地的法國籍傳教士布里安（Michel Briand），是今年4月遭400菜雞綁票的5名天主教外籍神職人員之一，當時的這起綁架事件不僅讓梵諦岡大為震怒，海地全國的天主教會甚至串連大罷工，以抗議黑幫組織對神職人員的惡意侵犯。

土匪崗哨 就像捕魚上車搶劫

在接受華爾街 日報專訪時，布里安表示自己當時與幾名神父與修女一同搭乘公車在太子港通勤，但巴士卻遭到400菜雞的「土匪崗哨」給攔下搜查——類似狀況，在海地黑幫社會裡非常常見，犯罪集團之間都會在自己的地盤設下攔截點，就和捕魚一樣地登車搶劫，要所有乘客交出隨身錢財，但過程中時不時會有犯罪份子故意逞威傷人，因此近期就連海地的公車司機工會都已受不了這種「犯罪日常」而罷工抗議。

「一般來說，搶走錢財手機就會放車通行，給了錢就該被釋放，但那天他們看見車上有外國人...綁架就因此而起。」布里安等神父接下來被關進了豬圈整整10天，過程中綁匪雖然非常有自信的認為「綁架外國人就一定有人會付錢」，但對外勒贖的過程裡，不耐的綁匪卻也仍限制肉票的飲水與飲食，試圖以精神壓力與惡化的健康來逼迫談判對造「屈從於時間付錢」。

在4月份的法國神父綁架案中，400菜雞對外公開打出了「100萬美金」的贖金標價，雖然羅馬教廷、法國教會與海地政府都沒有承認是否支付贖金，但全案最後「肉票全員平安獲釋...400菜雞沒有重要幹部被逮捕問罪」的結果，似乎也顯示了本回的基督教救援部綁架事件，或有極大可能是黑幫組織的食髓知味。

圖為海地過去的掃黑行動資料照。 （路透）

針對海地黑幫「肉票每人100萬贖金」的勒贖要脅，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）僅表示：國務院與FBI目前正全力忙著救出人質。不過由於聯邦法律的規定與應變原則，美國政府的公開態度不能接受、或不能鼓勵以支付贖金的方式來處理跨國綁架事件，唯第三方其他談判者的行動——例如做為在地談判橋梁的海地中央政府司法部——則不由美國政府所影響與限制。

事實上，針對17名美加傳教士的被擄事件，美國與加拿大政府雖然高度關切，但實際應變進度卻都十分低調。但後續的救人談判是否真能依賴政權不穩的海地政府？法新社與華爾街日報都表達了嚴正懷疑。

總理追悼 黑幫設伏「包圍開槍」

華爾街日報表示，在綁架案發生的一天後，甫於摩伊士總理死後接掌政權的現任總理亨利（Ariel Henry），原本要在17日參加在太子港舉辦的「海地革命英雄德薩林（Jean-Jacques Dessalines）遇刺紀念日」的追悼活動，誰知總理車隊一現身會場，就遭設伏的黑幫「包圍開槍」，雖然沒有造成現場官員傷亡，但過於強大的威嚇火力卻逼得總理亨利「倉皇撤退」，極為尷尬的畫面也被媒體從旁記錄見證。

國家元首被槍戰嚇跑後不久，太子港最有權勢的黑幫領袖——G-9聯盟的首腦，吉米．舍里澤（Jimmy Cherizier）——竟然就穿著招牌的白色西裝，在小弟們簇擁下來到儀式現場向民族英雄德薩林獻花致意，誇張的公眾表演就像是在宣示「誰才是太子港的真正統治者」一樣。

（美聯社）

報導表示，舍里澤的G-9聯盟是比較傳統的「政治民兵」，他本人一直有從政的遠景，在各種犯罪行動之外，幫派也時常會在勢力範圍內「發糧回饋鄉親」，是相對典型的樁腳政治；但像是擄人勒贖成性、專挑外國人綁架的400菜雞，犯罪的方式就顯得非常瘋狂而失控，甚至有恐怖化的跡象。

除了日常的綁架殺害之外，在摩伊士總統遇刺死後的「舉國亂鬥」中，海地各大黑幫也都更為大膽與張狂的招兵買馬，但彼此為了爭奪地盤所設置的種種「勒贖崗哨」與重複過路費，卻也直接影響了海地民生物資的進出口成本與效率——像是海地目前舉國嚴重的燃油危機，據信就是因為油罐車被黑幫故意攔截，哄抬市場所造成的嚴重犯罪。

街頭抗爭 民間喊「釋放美國人」

法新社報導，在17日基督教救援部發出「被綁聲明稿」後，海地民間其實頗為悲憤，太子港街頭甚至出現了「搶救美國朋友」的示威聲援活動。許多街上的標語寫著「釋放美國人！」，甚至怒吼著：

「這些好人傳教士幫我們造橋鋪路、幫我們看病教書，黑幫怎摩可以把他們抓走，忘恩負義的海地人又要變得一無所有」。

不過在這波街頭示威裡，也有更多民眾不滿於海地政府的貪腐無能與黑道勾結。畢竟絕大多數的綁架犯罪受害者，其實都是不分階級的海地人。再加上當前因犯罪壟斷的全國燃料荒，已經嚴重影響本就極端貧困的日常經濟，因此也有不少抗爭群眾在街頭上縱火示威，高聲吼著：「不讓百姓活，我們就一起玉石俱焚」。