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比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工 剛合體前妻輕鬆談天

編譯中心／綜合19日電
比爾蓋茲去年被揭20年前與員工有婚外情後，就離開了微軟。(路透)
比爾蓋茲去年被揭20年前與員工有婚外情後，就離開了微軟。(路透)

媒體去年揭露微軟共同創辦人比爾蓋茲20年前與員工有婚外情後，蓋茲就離開了微軟。美媒18日報導，他還曾在2008年與女員工有「不當」電郵往來而被公司警告。

華爾街日報報導，比爾蓋茲2007年擔任微軟總裁及全職員工時，曾以電子郵件與一名女性工作人員調情，還約對方在下班時間見面。翌年，微軟得知這些電郵的存在，高級主管對蓋茲說這些電郵很不恰當，必須停止。

報導提到，蓋茲承認自己的行為，也承諾不會再犯。微軟董事會知道此事後，未採取任何行動，因為蓋茲與這名女員工之間並無任何肢體接觸。

微軟發言人受訪時證實了華爾街日報的報導，除此之外不多加說明。另據美聯社報導，蓋茲個人辦公室以聲明稱「指控不實，是從並無第一手資訊的消息來源再造的謠言，而這些消息人士在某些情況下存有重大利益衝突」。

另據紐約郵報報導，比爾蓋茲16日與前妻梅琳達離婚後首度同場，為了送25歲長女珍妮佛風光出嫁。

珍妮佛15日與30歲埃及馬術選手納薩共結連理，16日在她位於紐約的私人馬場舉行奢華婚宴，婚禮斥資至少200萬美元，還請到英國搖滾天團「酷玩」現場表演。

今年8月結束27年婚姻的蓋茲與梅琳達也罕見合體。15日就有媒體拍到，穿著深色西裝的蓋茲與一身花洋裝的梅琳達在露台上與一群友人談笑風生。

微軟 比爾蓋茲 紐約

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