FBI突擊 搜索「普亭親密盟友」在華盛頓、紐約豪宅

普亭的親信、俄羅斯億萬富豪德里帕斯卡在美國的豪宅被FBI搜索。（美聯社）

美國 聯邦調查局（FBI）幹員今天突擊俄羅斯 億萬富豪德里帕斯卡在華盛頓和紐約的豪宅。德里帕斯卡是俄羅斯總統普亭的親密盟友，也曾雇用美國前總統川普 2016年大選的競選總幹事曼納福特。

幹員從一間華盛頓豪宅抬出多個箱子，拖走一輛汽車，並在前院拉起「犯罪現場，勿進」的黃帶。路透報導，FBI發言人證實幹員正在該棟豪宅執行法院授權的執法活動，但未說明封鎖與搜索的具體理由，也未說明細節。

德里帕斯卡的代表表示，遭搜索的華盛頓和紐約豪宅都為德里帕斯卡的親屬所有。

聯邦參議院情報特別委員會去年8月在最終審查報告指出，俄羅斯利用共和黨政治操盤手曼納福特與揭密網站維基解密，協助川普贏得2016年大選。

長達966頁的報告指出，在俄羅斯暗助川普陣營對抗民主黨對手希拉蕊．柯林頓過程中，維基解密扮演著關鍵角色，而且可能知道自己在協助俄羅斯的情報活動。報告稱，曼納福特於美國2016年大選之前、期間和選後，與俄羅斯人員一起謀畫，包括德里帕斯卡和「俄國情治官員」克里姆尼克。

據悉，德里帕斯卡是俄羅斯總統普亭的親信。2018年，川普政府制裁了數十名與普亭有關的富豪和俄羅斯官員，當中包括德里帕斯卡。德里帕斯卡就制裁令提出訴訟，但在今年6月被美國法官裁定敗訴。