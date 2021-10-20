我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

FBI突擊 搜索「普亭親密盟友」在華盛頓、紐約豪宅

編譯中心／綜合19日電
普亭的親信、俄羅斯億萬富豪德里帕斯卡在美國的豪宅被FBI搜索。（美聯社）
普亭的親信、俄羅斯億萬富豪德里帕斯卡在美國的豪宅被FBI搜索。（美聯社）

美國聯邦調查局（FBI）幹員今天突擊俄羅斯億萬富豪德里帕斯卡在華盛頓和紐約的豪宅。德里帕斯卡是俄羅斯總統普亭的親密盟友，也曾雇用美國前總統川普2016年大選的競選總幹事曼納福特。

幹員從一間華盛頓豪宅抬出多個箱子，拖走一輛汽車，並在前院拉起「犯罪現場，勿進」的黃帶。路透報導，FBI發言人證實幹員正在該棟豪宅執行法院授權的執法活動，但未說明封鎖與搜索的具體理由，也未說明細節。

德里帕斯卡的代表表示，遭搜索的華盛頓和紐約豪宅都為德里帕斯卡的親屬所有。

聯邦參議院情報特別委員會去年8月在最終審查報告指出，俄羅斯利用共和黨政治操盤手曼納福特與揭密網站維基解密，協助川普贏得2016年大選。

長達966頁的報告指出，在俄羅斯暗助川普陣營對抗民主黨對手希拉蕊．柯林頓過程中，維基解密扮演著關鍵角色，而且可能知道自己在協助俄羅斯的情報活動。報告稱，曼納福特於美國2016年大選之前、期間和選後，與俄羅斯人員一起謀畫，包括德里帕斯卡和「俄國情治官員」克里姆尼克。

據悉，德里帕斯卡是俄羅斯總統普亭的親信。2018年，川普政府制裁了數十名與普亭有關的富豪和俄羅斯官員，當中包括德里帕斯卡。德里帕斯卡就制裁令提出訴訟，但在今年6月被美國法官裁定敗訴。

俄羅斯 美國 川普

上一則

上億人爭看「魷魚遊戲」 連北韓都來蹭熱度

下一則

海地幫派綁架17美國人 贖金獅子大開口：每人100萬

延伸閱讀

FBI突擊搜索俄羅斯富豪華盛頓和紐約豪宅

FBI突擊搜索俄羅斯富豪華盛頓和紐約豪宅
影／普亭招架不住？俄媒控女主播色誘 「伸美腿、舔嘴唇」

影／普亭招架不住？俄媒控女主播色誘 「伸美腿、舔嘴唇」
川普阻白宮檔案公開 提告國會暴動調委會、國家檔案局

川普阻白宮檔案公開 提告國會暴動調委會、國家檔案局
2022川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

2022川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。（Getty Images）

金正恩旁的怪人是誰？緊身衣引注目 網笑「人間砲彈」

2021-10-13 19:08

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨