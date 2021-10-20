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海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

海地幫派綁架17美國人 贖金獅子大開口：每人100萬

編譯李京倫／綜合19日電
海地總理亨利出席一場紀念活動時，在幫派開槍下匆忙離開現場。（美聯社）
海地總理亨利出席一場紀念活動時，在幫派開槍下匆忙離開現場。（美聯社）

CNN報導，海地黑幫16日綁架17名美國加拿大神職人員及家屬後，每人勒贖100萬美元。

這16名美國人和一名加拿大人中，五人是男性，七人是女性，五人是兒童。他們16日離開海地首都太子港一家孤兒院時，被海地黑幫「400馬沃澤」（400 Mawozo）綁架。

華爾街日報報導，海地司法部長齊代爾表示，美國聯邦調查局和海地警方正在與綁匪聯繫，談判可能需要數周時間，「我們正試圖在不支付任何贖金的情況下讓他們獲釋，這是首要行動方針。老實說，當我們給他們贖金時，那些錢將用於購買更多槍支和彈藥。」

這17名受害者在美國俄亥俄州「基督教援助服務組織」工作。綁匪16日下午4時53分打第一通電話給海地的「基督教援助服務組織」勒贖。

海地犯案累累的武裝幫派日益猖獗，連公權力也壓不住；更誇張的是，總理亨利17日在太子港出席開國元勳戴沙林的紀念儀式，卻遭全副武裝的幫派開槍驅趕，反倒是幫派首領謝里齊耶和成員代替總理獻花圈。

從現場的影片及照片可以看到，好幾輛政府休旅車在一陣槍聲下駛離現場，曾當過警察的G9幫派聯盟首領謝里齊耶（Jimmy Cherizier），穿著白色西裝帶領手下出現在紀念會場向戴沙林獻花。總理亨利則改在海地國家先賢博物館進行獻花。

美國 幫派 加拿大

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