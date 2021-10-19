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南韓提高綠能目標 拚2030年之前減碳40%

編譯羅方妤／綜合18日電

南韓總統文在寅18日在碳中和委員會第二次全體會議宣布，將去年訂定「截至2030年前，相較2018年水準減碳26.3%」的目標提高至四成，並在2050年前實現碳中和。該委員會也宣布淘汰燃煤發電等減排政策。

韓聯社報導，碳中和委員會直屬南韓總統府青瓦台，召開此次會議是為了檢視和批准南韓碳中和與溫室氣體減排計畫，今年8月原本宣布了2050年碳中和三個願景草案，但環保團體批評其中兩個根本不保證能達標，因此修正。

這兩個願景都呼籲中止使用燃煤發電，目標在2050年前達成碳中和，但對於能源供應、運輸、氫能，及碳捕捉、利用和儲存科技建議不同。

第一個願景旨在淘汰所有使用化石燃料和液化天然氣的火力發電，使能源供應部門達成零碳排放。

第二個政策目標也是廢除燃煤發電，但保留液化天然氣作為彈性能源供應來源，仍會產生一些碳排放。不過，碳中和委員會指出，該計畫尋求提高碳捕捉、利用和封存科技，及直接空氣捕捉能力，也就是直接從空氣捕捉二氧化碳，達成淨零排放。

碳中和委員會表示，他們將在27日內閣會議就此議題作最終確認，並在本月底的英國蘇格蘭格拉斯哥「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）宣布新減碳目標。

南韓 減碳 天然氣

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