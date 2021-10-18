美加傳教士和家屬17人 在海地遭幫派綁架 國務院關注

惡名昭彰的400 Mawozo今年前3個月在海地犯下的綁架案超過600件，圖為一名被幫派綁架數日的婦人9月27日走上首都太子港街頭抗議，高呼反政府口號。（美聯社）

海地首都太子港的幫派 分子16日綁架了17名美國基督教神職人員和他們的家人，包括婦人和小孩，這群人在離開一間孤兒院時被綁走，目前還不清楚這些人質的安危與下落。民間團體17日呼籲立即放人，美國國務院 也關注事件。海地情勢動盪之際，當地犯案累累的武裝幫派日益猖獗。

根據美國有線電視新聞網CNN報導，遭到綁架的17人中，有5名男性、7名女性，還有5名兒童。17人中有16人是美國公民 、另1人是加拿大公民。海地安全部門的消息來源表示，當中若干人是來自俄亥俄州的宣教團體，他們首次到訪這個位於加勒比海的國家就遇險。

地方官員說，他們造訪在太子港以東30公里的孤兒院，於返程途中從一輛駛往機場的巴士上被綁走，當時他們準備送一些成員去搭機。

消息來源指出，據說綁架他們的是武裝幫派400 Mawozo，數月來出沒於太子港及多明尼加邊境之間，綁票又行搶。400 Mawozo還曾在他們把持的交通要道挾持數輛車，甚至劫持滿載受害者的巴士，綁架當地人與外籍人士強索贖金，金額通常是海地民眾年收入的好幾倍。

位於太子港的人權分析及研究中心主任季恩表示：「我們呼籲釋放被綁架的受害者，無論他們是美國公民或其他國籍。」

惡名昭彰的400 Mawozo今年前3個月在海地犯下的綁架案超過600件，圖為海地警察在首都街頭巡視。（路透）

400 Mawozo今年前3個月就犯下超過600件綁架案，去年同期則是231件，驟增的程度令人咋舌。海地總統摩伊士被刺殺身亡後，太子港暴力活動升高，有人士估計，幫派已控制了半個太子港。季恩說，在首都太子港及各省城市附近，「警方已無法與武裝幫派抗衡」。

美國國務院並未透露詳情，一名發言人僅表示：「美國公民在海外的福祉與安全是國務院的首要之務，我們已注意到相關報導，目前為止沒有進一步的消息可提供。」