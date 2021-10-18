特使涉替馬杜洛洗錢遭引渡 委內瑞拉控美國「綁架」

哥倫比亞商人沙柏16日從西非大西洋島國維德角引渡至美國，就洗錢罪名受審，他被指為委內瑞拉總統馬杜洛的「白手套」。圖為今年9月委國首都卡拉卡斯街頭貼有要求釋放沙柏的海報。（路透）

美國司法部 證實，一名被控替委內瑞拉總統馬杜洛政府洗錢的哥倫比亞籍商人，16日已從西非大西洋島國維德角引渡至美國；委國政府怒稱自家「大使」遭美綁架。美國司法部聲明表示，沙柏預計18日在佛州出庭。

沙柏是馬杜洛的「特使」。沙柏和他生意夥伴普利杜2019年遭美國指控從委國糧食進口與分配計畫中謀取暴利，他們涉嫌將3.5億美元資金挪出委國，轉進他們控制的美國等多國戶頭。2020年兩人在飛機降落維德角加油時被捕。

沙柏同時擁有委國國籍和委國外交人員護照，沙柏的律師稍早在維德角表示，「我們收到消息，沙柏已被送上美國司法部的飛機前往美國」。律師稱引渡行動並不合法，因為維德角的司法程序還沒走完。

沙柏遭美方引渡後，委內瑞拉當局怒稱他們的「大使」被美方綁架，並宣布不參加原訂17日與美國政府支持的委國反對派在墨西哥市召開的協商工作。兩方原想透過對話解決委國國內政治經濟危機。

事實上，沙柏在維德角被捕多時之後才獲任命為政府的談判代表成員，有前委國官員形容沙柏是政府「白手套」，委國新聞網站「Armando.info」記者德尼茲表示，委內瑞拉政府擔心沙柏可能透露賄賂、資金存放地方和物價上升的內情，也因為他是馬杜洛政府跟其他盟國展開協議的橋梁，掌握重多秘密。

委國反對派形容沙柏是掛名負責人，專替馬杜洛民粹社會主義政府幹些見不得人的勾當。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）在社群網站 推特發文說：「沙柏的引渡，是打擊馬杜洛獨裁政府扶植的毒品走私、洗錢、貪腐的一大勝利。」

另一方面，委內瑞拉政府隨即報復，同日宣布拘捕委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的美國子公司Citgo Petroleum的6名前高層。6人被視為委國與美國對立關係中的談判籌碼，2017年被捕，今年較早時獲釋改為軟禁，當時外界認為是委國向美伸出橄欖枝。