「巴黎慘案」鎮壓阿爾及利亞人60周年 馬克宏認罪拒道歉

法國總統馬克宏（中）16日在巴黎西部，出席悼念60年前警方鎮壓阿爾及利亞示威者的活動時獻上花圈。（路透）

法國16日舉行儀式，紀念「巴黎慘案」發生60年，總統馬克宏 出席儀式承認這是「不可原諒的罪行」，但是沒有向當年巴黎警方血腥鎮壓的阿爾及利亞人道歉。外界把馬克宏的言論視為歷來法國總統對事件的最強烈措辭。

阿爾及利亞曾是法國殖民地，1961年10月17日數以千計居於巴黎的阿爾及利亞人上街，抗議巴黎警方對阿爾及利亞人社區實施宵禁 ，並聲援當時在阿國參與獨立戰爭、爭取脫離法國殖民統治的民眾。時任巴黎警察 總長帕篷（Maurice Papon）下令鎮壓抗議人士，據報造成逾200人死亡、多人受傷，多達1.2萬人被捕。部分死者的屍體被扔進塞納河。

紀念儀式16日在塞納河畔當年舉行抗議的社區舉行，馬克宏在儀式上未對當年巴黎警方的行為正式道歉，艾麗榭宮之後發表聲明，譴責鎮壓行動是「不可原諒的罪行」，聲明承認這場悲劇長期以來一直被隱瞞、否認或忽視。

阿爾及利亞總統塔布納同日聲明指出，1961年的鎮壓行動是反人道罪行和屠殺，阿國對於法國當局未以負責任態度對待歷史，表達強烈關注。

巴黎政府自2001年起舉行官方悼念活動，歷史學家布蘭查特表示，馬克宏的言論反映「進步」，比時任總統歐蘭德在2012年承認事件是「血腥鎮壓」的舉動更進一步。