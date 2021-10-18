我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

「巴黎慘案」鎮壓阿爾及利亞人60周年 馬克宏認罪拒道歉

編譯中心／綜合17日電
法國總統馬克宏（中）16日在巴黎西部，出席悼念60年前警方鎮壓阿爾及利亞示威者的活動時獻上花圈。（路透）
法國總統馬克宏（中）16日在巴黎西部，出席悼念60年前警方鎮壓阿爾及利亞示威者的活動時獻上花圈。（路透）

法國16日舉行儀式，紀念「巴黎慘案」發生60年，總統馬克宏出席儀式承認這是「不可原諒的罪行」，但是沒有向當年巴黎警方血腥鎮壓的阿爾及利亞人道歉。外界把馬克宏的言論視為歷來法國總統對事件的最強烈措辭。

阿爾及利亞曾是法國殖民地，1961年10月17日數以千計居於巴黎的阿爾及利亞人上街，抗議巴黎警方對阿爾及利亞人社區實施宵禁，並聲援當時在阿國參與獨立戰爭、爭取脫離法國殖民統治的民眾。時任巴黎警察總長帕篷（Maurice Papon）下令鎮壓抗議人士，據報造成逾200人死亡、多人受傷，多達1.2萬人被捕。部分死者的屍體被扔進塞納河。

紀念儀式16日在塞納河畔當年舉行抗議的社區舉行，馬克宏在儀式上未對當年巴黎警方的行為正式道歉，艾麗榭宮之後發表聲明，譴責鎮壓行動是「不可原諒的罪行」，聲明承認這場悲劇長期以來一直被隱瞞、否認或忽視。

阿爾及利亞總統塔布納同日聲明指出，1961年的鎮壓行動是反人道罪行和屠殺，阿國對於法國當局未以負責任態度對待歷史，表達強烈關注。

巴黎政府自2001年起舉行官方悼念活動，歷史學家布蘭查特表示，馬克宏的言論反映「進步」，比時任總統歐蘭德在2012年承認事件是「血腥鎮壓」的舉動更進一步。

馬克宏 警察 宵禁

上一則

​加拿大樂手吉他失竊45年 靠「臉部識別」在日本尋獲

下一則

俄國上太空拍戲12天 女星導演回地球 過程全剪進電影裡

延伸閱讀

馬克宏拚連任 300億歐元投資綠能「找回法國光輝30年」

馬克宏拚連任 300億歐元投資綠能「找回法國光輝30年」
馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕

馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕
潛艦合約齟齬後 馬克宏會見美國務卿布林肯

潛艦合約齟齬後 馬克宏會見美國務卿布林肯
簽證糾紛後 馬克宏又出言批評 阿爾及利亞召回駐法大使

簽證糾紛後 馬克宏又出言批評 阿爾及利亞召回駐法大使

熱門新聞

根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12
阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養