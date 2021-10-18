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俄國上太空拍戲12天 女星導演回地球 過程全剪進電影裡

編譯中心／綜合17日電
俄羅斯女星尤莉雅佩雷西德（中）到國際太空站拍攝外景12天後，17日返抵地球。（美聯社）
俄羅斯女星尤莉雅佩雷西德（中）到國際太空站拍攝外景12天後，17日返抵地球。（美聯社）

日前俄羅斯電影「挑戰」（The Challenge）劇組登上太空拍片，17日俄羅斯女星和電影導演結束12天外景拍攝工作，離開國際太空站（ISS）返回地球。

中央社引述法新社報導，根據俄羅斯聯邦太空總署現場直播，聯合號MS-18（Soyuz MS-18）太空船載著女演員尤莉雅佩雷西德、導演克里姆斯彭科和太空人諾維茨基離開國際太空站，並在格林威治標準時間4時36分降落哈薩克草原。

女演員尤莉雅佩雷西德和導演克里姆斯彭科本月5日，自哈薩克貝康諾太空發射場升空，在太空船船長希卡普羅夫率領下前往國際太空站。

俄羅斯女星尤莉雅佩雷西德（中）到國際太空站拍攝外景13天後，17日返抵地球。（歐...
俄羅斯女星尤莉雅佩雷西德（中）到國際太空站拍攝外景13天後，17日返抵地球。（歐新社）
俄羅斯電影導演克里姆斯彭科（前）結束全球首部於近地軌道取景的12天外景拍攝工作，...
俄羅斯電影導演克里姆斯彭科（前）結束全球首部於近地軌道取景的12天外景拍攝工作，17日離開國際太空站（ISS）返回地球。（美聯社）

如果製作順利，「挑戰」將搶先好萊塢知名男星湯姆克魯斯一步，成為全球首部在近地軌道取景的電影。湯姆克魯斯與NASA、太空探索科技公司（SpaceX）去年曾宣布合作上太空拍片。

「挑戰」電影情節和預算大多保密，但主要是講述一名女外科醫師被派遣至國際太空站拯救太空人的性命。

據傳49歲的希卡普羅夫和兩位原本已在國際太空站的俄籍太空人都將客串演出。

俄羅斯國營電視台「第一頻道」負責人兼電影共同製作人恩斯特日前表示，太空船返回地球的畫面也將作為電影橋段之一。

太空人 電影 俄羅斯

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