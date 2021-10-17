加拿大原民區供水驗出高濃度燃油 進入緊急狀態

伊夸努市居民排隊領取乾淨飲用水。（路透）

加拿大 官員15日宣布，北部努納戊特（Nunavut）首府伊夸努市（Iqaluit）政當局表示，實驗室檢驗結果證實，有燃油流入伊夸努市的供水系統。

路透報導，伊夸努市行政首長艾爾格瑪（Amy Elgersma）說，分析伊夸努市其中一處水槽的樣本後發現，水槽內「有極高濃度的不同燃油成分存在」，又說可能是柴油或煤油。伊夸努居民周末通報自來水有燃油氣味，但不清楚燃油來源。

伊夸努市12日晚間宣布進入緊急狀態 ，請居民停止飲用市內的自來水或用水烹調。伊夸努市政當局說，自來水煮沸後仍不安全。

官員懷疑燃油是從土壤或因地下水汙染而流入水槽，正淨空水槽中的水擴大調查。伊夸努全市約7000居民之後也會收到市政當局要求清洗水管的通知。

伊夸努首席醫療官派特森（Michael Patterson）說：「我們現在掌握到的確切證據顯示，還不用過度擔心此事對健康帶來的長期風險，包括已將自來水喝下肚的民眾。」他還說沒有證據顯示有發現令人擔心的致癌化學物質存在，包括燃油內通常會有的苯與甲苯等。

不過派特森提醒，伊夸努市要到下周二以後甚至周末才會解除禁止飲水令。

儘管加拿大境內擁有世界20%的淡水，但政府仍建議目前全國45個原住民 社區應將水煮沸後再飲用。已在北極圈附近的努納戊特，當地人口約86%是原住民。