G20峰會只剩兩周 氣候議題仍陷僵局

G20官員過去一周來密集會談，對氣候變遷議題仍毫無共識。 （路透）

距20國集團（G20）羅馬峰會登場只剩兩周，世界主要經濟體在如何協力對抗氣候變遷 議題上仍無法突破僵局，未能針對應採取的具體行動達成共識。

彭博資訊報導，知情人士透露，G20官員為籌備峰會，過去一周來密集會談，但到周末仍未就「降低煤炭補貼」和「甲烷減排」達成協議；就連如何「朝淨零碳排目標邁進」，和如何「把全球暖化限縮在比工業革命前水準升溫攝氏1.5度以內」，也毫無共識。

G20峰會訂於10月30日至31日舉行，緊接著登場的是第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），世界各國領袖希望趁那個場合楬櫫格局宏偉的協議。GOP26主席夏瑪日前表示，羅馬峰會將是「成敗關鍵時刻」，攸關這世界能否避免氣候災難降臨。

知情人士說，負責草擬G20峰會聯合公報的談判代表不但未談出新的抗暖化措施，甚至推翻了能源和環境部長在夏季前達成的一些結論。一位官員形容，這輪協商簡直是場災難。

英國 是COP26會議的主辦國，正尋求獲得大國的支持，以制訂更嚴格的應對氣候變遷計畫。中國 是全球最大的溫室氣體排放國，但據傳英相強生已接獲告知，中國國家主席習近平預期不會現身大會，外界擔心此舉預示中方不願配合訂出新的氣候變遷目標。

就連伊莉莎白二世女王都罕見公開抱怨，有人遲遲不表態是否出席氣候大會，她對那些「出一張嘴而不行動的人」感到惱火，這也反映出英國政府相當擔心，距離COP26登場只剩下兩周，卻還不確定哪些國家領導人出席。