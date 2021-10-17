德國「紅綠燈」聯盟拚聖誕節前組閣 蕭茲將任總理

德國財政部長蕭茲（中）所屬的社會民主黨與綠黨、自由民主黨宣布達成組成新政府的初步協議。左為綠黨共同主席貝爾伯克，右為自由民主黨黨魁林德納。（路透）

德國 大選得票最多的政黨社會民主黨 （SPD），15日與綠黨和自由民主黨（FDP）達成初步組閣協議。社民黨總理候選人蕭茲說，有信心三黨協商能讓新政府在聖誕節前出爐，使他順利成為下任總理。屆時新政府將以社民黨代表色紅色、自民黨的黃色及綠黨的綠色，暱稱「紅綠燈聯盟」。

這項協議將成為正式組閣會談的基礎，幾乎意味拿下戰後最慘選舉敗績的基民/基社聯盟（CDU/CSU）將淪為在野黨。基民黨黨魁拉謝特最近說，他的政黨對組成執政聯盟依舊抱持開放態度，但他自己的黨魁職位都岌岌可危。

蕭茲說，三黨協調彼此不同主張，得以開展德國本世紀「最大的工業革新」，包括將會加速棄用燃煤發電、推動製造業現代化等。三方能夠有此突破，主要是社民黨與綠黨接受自由民主黨的要求，保持政府舉債限制不動並且不加徵新稅。綠黨也放棄推動高速公路限速。

彭博資訊分析，三黨一周前才開始討論，這次如此快速就初步談成三方聯合執政，超乎「德國標準」，過去德國政壇的組閣協商總是耗費數個月之久。

最新民調也顯示，這三黨組成的「紅綠燈」聯盟最獲得德國民眾青睞，62%民眾贊成由這三黨組成下一屆聯邦政府。蕭茲的支持度更高，有四分之三民眾認為，讓他當總理「很好」。

路透取得的三黨結盟談判藍圖顯示，此執政聯盟同意將在攸關德國安全的跨大西洋夥伴關係與北約裡擔任中心角色；並認為需要強化歐盟 運作，且有意考慮長久支持歐盟的新冠復甦基金。即將卸任的德國總理梅克爾對記者說：「我可以完全確認，這會是個親歐盟的政府。這對歐盟夥伴而言，是重要訊息。」

據了解，綠黨17日就會召開小型會議討論聯盟案，自由民主黨領導幹部18日將交換意見，社民黨中央則已經無異議通過這項聯合執政協議。