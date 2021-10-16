日本薪資停滯30年 如何促進經濟成長考驗新政府

日媒報導，日本過去30年平均薪資停滯、未見明顯成長，未來如何促進經濟成長，並做大可用來分配經濟成果的餅，考驗著大選後的新政府。 美聯社

日本 眾議院大選將於31日投開票，日媒報導，日本過去30年平均薪資停滯、未見明顯成長，未來如何促進經濟成長，並做大可用來分配經濟成果的餅，考驗著大選後的新政府。

日本經濟新聞報導，攸關執政權的眾議院大選將於31日投開票，各政黨在經濟政策的爭論焦點，是把重點放在經濟成長或是縮小貧富差距。

朝野政黨雖然競相提出針對增加財富進行「分配」的政見，但日本平均年薪停滯不前；比起消弭貧富差距，首先仍應擺脫經濟低成長，優先把能分配的餅做大。

相較於美國 與英國等國家，日本貧富與所得差距較小。根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，日本最富有的1%家戶所擁有資產，約占日本整體的11%。相較下，美國頂端1%富豪掌握了全美40%資產。

日本厚生勞動省表示，在2018年，年收入逾1000萬日圓的家戶占整體約12%，比1996年高峰時的19%減少7個百分點。

雖然有看法認為日本貧富差距因為「安倍經濟學」而擴大，但近10年來其實是有改善。

日本總務省認為，可能原因包括養育孩子家戶的雇用環境有所改善，及目前高齡者所得增加等。2019年日本就業人數較10年前增加約400萬人，其中65歲以上高齡者及女性受雇者人數增加。

但這些數據也顯示，日本包括富人階層在內的總體生活水準，其實正面臨「地層下陷」的情況。

從OECD彙整的不同國家年所得資料，可以看到日本過去30年薪資幾乎沒有成長。

日本放送協會（NHK）報導，日本國稅廳9月公布「民間薪資實態統計調查」指出，2020年民間企業員工平均薪資433萬1000日圓（約3.7萬美元），較2019年減少0.8%，也是連續兩年減少。

員工年薪持續縮水，可能跟疫情衝擊造成獎金大幅減少有關。

根據OECD統計資料，相較於美國、英國、德國及法國在過去30年薪資持續上升，日本目前薪資水準跟30年前並無明顯差異。

僅管日本國內許多聲音要求企業為員工加薪，但現實上卻非易事。日本許多企業過去20年在海外營收 成長2.2倍，但在日本境內僅成長7%，也因此無法在幾乎沒什麼營收成長的國內提高薪資。

日本政府必須透過放寬管制及促進企業新陳代謝等方式，積極地促進經濟成長，然後擴大經濟成果大餅，以利分配。

日本第一生命經濟研究所研究員永濱利廣說，在與通貨緊縮相關的內需不足仍大量殘存的現況下，應優先推動能期待成長的領域、增加氣候變遷對策的明智財政支出，及能使經濟正常化的相關政策。

明治大學副教授飯田泰之說，日本現在並非是單純所得不均，而是階層間流動困難，必須提出解決這種「差距固定化」的對策。