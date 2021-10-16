東協峰會10月底登場 排除緬甸軍政府參與

東南亞國家協會（ASEAN）峰會即將登場。 路透

東南亞 國家協會（ASEAN）峰會即將登場。隨著外界愈來愈關切緬甸 軍政府化解政變後血腥危機的計畫，東協今天宣布排除緬甸軍方領袖與會，被視為罕見的譴責之舉。

法新社報導，東協現任輪值主席國汶萊表示，各成員國外交部長昨晚在緊急會議上同意不邀緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）參加本月26日到28日舉行的峰會。

東協特使先前要求會見「相關各方」，遭緬甸軍政府拒絕；一般認為，「相關各方」包括了在今年2月政變中被推翻的民選領袖翁山蘇姬 （Aung San Suu Kyi）。東協普遍被外界認為缺乏實際效力，這次卻採取強悍立場。

路透社報導，汶萊表示：「由於缺乏進展…加上對緬甸承諾的顧慮，特別是在相關各方之間建立建設性對話方面，部分成員國建議東協給緬甸空間來恢復其內政並回歸正常。」

這份聲明並未提到敏昂萊，也未點名代替他受邀與會的非政治人物。

汶萊還表示，部分成員國收到了緬甸反軍方陣營「全國團結政府」（National Unity Government）提出欲參加峰會的要求。