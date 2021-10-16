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英議員會選民被刺死 身中多刀 兇嫌當場被逮

編譯中心／綜合15日電
英國執政黨69歲議員艾默斯，15日遭一名男子連捅多刀，傷重不治。（美聯社）
英國執政黨69歲議員艾默斯，15日遭一名男子連捅多刀，傷重不治。（美聯社）

英國保守黨國會議員艾默斯（David Amess）今天在英格蘭東南部選區會晤選民時，遭一名男子持利刃刺中多次，傷重不治。警方已逮捕兇嫌。他是繼2016年在野工黨議員柯克斯（Jo Cox）後，英國近5年來被刺殺的第二位議員。

69歲的艾默斯代表艾塞克斯郡（Essex）的西紹森德區（Southend West）。路透報導，他在選區內一座教堂與選民會面時，於中午左右遭刺殺重傷。警方表示：「他接受緊急搶救，但很遺憾仍然在現場過世。」

武裝警員在事發後立即趕至現場，並逮捕一名男子。警方表示，他們並未鎖定追查其他人。警方說：「警員抵達現場後，迅速逮捕一名25歲涉案男子，並查獲一把刀。」

艾默斯出生於東倫敦郊區，育有四女一男，具經濟學專業，曾擔任老師、人事顧問，1983年起擔任國會下議院議員至逝世，是最「長青」議員之一。

艾默斯是堅定的脫歐派，對社會議題的立場偏保守，高度關注動物福利，同時支持恢復死刑、極力反墮胎，在國會往往不支持賦予LGBT+社群更多法定權利，包括同性婚姻。

英國朝野今天紛對艾默斯不幸身亡表示震驚、哀悼。國會也降半旗致哀。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，艾默斯在國會的人緣很好，許多人對他的評語是善良、慷慨。國會未來幾天將檢討現有對議員的保護措施。

英國每日電訊報報導，同屬保守黨的英國首相強生已取消所有行程。

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