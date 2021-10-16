日相岸田文雄 矢言擺脫安倍經濟學

岸田接掌內閣後首度接受外國媒體專訪。（路透）

日本 新任首相岸田文雄 接受金融時報專訪，矢言將帶領日本走出新自由主義，他認為主導日本近十年的安倍經濟學並未替經濟帶來普遍成長。

岸田這次是接掌內閣後首度接受外國媒體專訪，他表示，監管改革仍有必要，但他會把重心擺在縮減貧富差距。

他說：「安倍經濟學就國內生產毛額（GDP）、企業獲利和就業而言有顯著成果，但未能建立一種瑞正的循環。」這可說是他對前兩任首相推動的經濟政策最直率的抨擊。

岸田也勾勒出官民合作以確保半導體和稀土在內戰略資產和科技的願景。 他說：「重要的是，當考量未來成長時，要確保自足的經濟。我們必須確保日本掌握攸關完整全球供應鏈的技術，以成為無可取代的一環。」

他告訴金融時報：「我希望藉由提高所得來促成瑞正的經濟循環，不只靠特定產業，而要能帶動廣大民眾來刺激消費。我相信，這是資本主義有別於以往的新形態。」

在日本，新自由主義指的是1990年代和2000年代的改革，包括解除管制、民營化、勞動市場改革，而非緊縮財政政策並削減公共支出。

迎接10月30日的眾院選舉，岸田一面暗批前首相安倍，一面也準備冒上已有所斟酌的風險。最近民調顯示他的支持度僅僅過半，遠不如前兩任即位之初的表現，這表示他認真實施改革可以有的蜜月期恐怕不長。

岸田強調 ，他的新經濟計畫─包括替員工加薪的企業可享稅負優惠，替護理和看護人員加薪，目的是要矯正日本2000年代中期以來所主導「涓滴經濟」理論和市場化改革的失能。

此外，日本首相岸田文雄今天與南韓總統文在寅 通話，為岸田上任後兩人首次通話。

韓聯社報導，文在寅就前徵用工問題表示，這是起於「對1965年韓日請求權協定適用範圍的法律理解差異」，希望雙方可以透過外交方式解決。至於慰安婦問題，文在寅強調，雙方應找出受害者可接受、且不會影響外交關係的對策，「考慮仍在世的受害者年紀，兩國能用來解決此事的時間並不多」。

據日本共同社報導，岸田在通話中表示，前徵用工與慰安婦問題使日韓關係陷入困境，並要求韓方就相關訴訟做出適當處理。

兩人也在通話中談及北韓議題，就日韓、美日韓合作達成共識；岸田也就北韓綁架日本人議題，要求南韓提供協助，文在寅則對日本立場表達支持。

岸田與文在寅這次通話是日韓兩國領袖自6月七大工業國集團（G7）領袖會議以來，時隔4個月接觸，也是岸田上任後首次與文在寅通話。岸田4日就任首相時，文在寅曾發賀電，表示希望為兩國具未來性的發展攜手合作。