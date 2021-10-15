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金融時報：日相岸田要走出安倍經濟學 追求「端正」景氣

編譯劉忠勇／綜合外電
岸田接掌內閣後首度接受外國媒體專訪。美聯社
岸田接掌內閣後首度接受外國媒體專訪。美聯社

日本新任首相岸田文雄接受金融時報專訪，矢言將帶領日本走出新自由主義，他認為主導日本近十年的安倍經濟學並未替經濟帶來普遍成長。

岸田這次是接掌內閣後首度接受外國媒體專訪，他表示，監管改革仍有必要，但他會把重心擺在縮減貧富差距。

他說：「安倍經濟學就國內生產毛額（GDP）、企業獲利和就業而言有顯著成果，但未能建立一種瑞正的循環。」這可說是是他對前兩任首相推動的經濟政策最直率的抨擊。

岸田也勾勒出官民合作以確保半導體和稀土在內戰略資產和科技的願景。 他說：「重要的是，當考量未來成長時，要確保自足的經濟。我們必須確保日本掌握攸關完整全球供應鏈的技術，以成為無可取代的一環。」

他告訴金融時報：「我希望藉由提高所得來促成瑞正的經濟循環，不只靠特定產業，而要能帶動廣大民眾來刺激消費。我相信，這是資本主義有別於以往的新形態。」

在日本，新自由主義指的是1990年代和2000年代的改革，包括解除管制、民營化、勞動市場改革，而非緊縮財政政策並削減公共支出。

迎接10月30日的眾院選舉，岸田一面暗批前首相安倍，一面也準備冒上已有所斟酌的風險。最近民調顯示他的支持度僅僅過半，遠不如前兩任即位之初的表現，這表示他認真實施改革可以有的蜜月期恐怕不長。

岸田強調 ，他的新經濟計畫─包括替員工加薪的企業可享稅負優惠，替護理和看護人員加薪，目的是要矯正日本2000年代中期以來所主導「涓滴經濟」理論和市場化改革的失能。

岸田告訴金融時報：「大家只認為就市場基本教義派而論的監管改革，競爭、和最適者生存。這就是我們過去監管改革的問題。」他呼籲企業和社會大眾要對經濟有全面的眼光。

日本 眾院 就業

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