南韓「N號房」淫魔主嫌獲減刑 二審判42年

南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）被判42年徒刑定讞。(Getty Images)

南韓 最高法院14日對「N號房」主嫌趙博士（本名趙主彬）進行終審宣判，判處其42年有期徒刑。趙主彬一審獲刑45年，二審獲減刑，改判42年確定。

韓聯社報導，趙主彬現年25歲，畢業於南韓一所工業大學的信息通信系，自稱「趙博士」。2019年5月到今年2月，他涉嫌脅迫數十名女性拍攝變態不雅視頻，並在加密軟件上設立聊天室進行有償分享，賺取數十億韓元收入。此外，他還以傳播不雅視頻作為要挾，指使共犯性侵 未成年少女，總計面臨14項指控。

南韓最高法院昨日判處趙主彬42年徒刑定讞，同時10年內的個人身分資訊必須對社會公開，限制在兒童及青少年相關機構及身心障礙人士福利設施就業 ，且須配戴電子腳鐐30年，並追繳1億多韓元（約9萬美元）非法所得。

除已定讞案件外，檢方今年4月對趙主彬與博士房第二把手、暱稱Budda的18歲姜勳（譯音），依脅迫女性自拍、傳送裸體照片等罪嫌再次起訴，目前案件仍在審理中，表示趙主彬的刑期可能增加。

2020年3月19日，趙主彬因涉嫌違反兒童青少年性保護法等罪名，被警方逮捕。3月25日，他被公開示眾時當場謝罪，稱感謝幫助他停止這「惡魔般的生活」。

2018年開始，南韓多名犯罪者通過兼職為誘餌吸引年輕女性，哄騙她們上傳裸體照或不雅視頻，以此威脅拍攝性剝削視頻，並在通訊軟件聊天室內共享，供付費會員觀看或下載。為躲避搜查，犯罪者提前建好多個聊天群，不斷新建、解散聊天群，並分別命名為「1號房」、「2號房」等，因此被統稱為「N號房」。其中趙主彬運營的聊天群最為猖獗，被稱為「博士房」。

除趙主彬外，最高法院今天也就其他4名博士房核心共犯提出的上訴進行宣判，曾在公益機構任職的25歲姜嫌，與利用公務員身分協助犯案的30歲千嫌都以13年有期徒刑定讞，付費會員林嫌及張嫌則分別判處8年及7年有期徒刑。