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脫北者跨海告北韓騙人 金正恩遭東京法庭傳喚

編譯中心╱綜合14日電
五名脫北者在東京狀告北韓政府號稱的歸國運動是一場騙局，東京地裁14日象徵性傳喚北韓最高領導人金正恩出庭。(美聯社)
五名脫北者在東京狀告北韓政府號稱的歸國運動是一場騙局，東京地裁14日象徵性傳喚北韓最高領導人金正恩出庭。(美聯社)

5名脫北者狀告北韓政府號稱的歸國運動，實際上是一場騙局，對平壤當局合計求償5億日幣(約443萬美元)。東京地裁今天象徵性傳喚北韓最高領導人金正恩出庭。

中央社引述法新社報導，這樁罕見訴訟目的是要平壤當局對「歸國運動」負責。在1959至1984年間，預計有9萬多人響應號召，從日本遷居至北韓。

歸國運動雖然主要鎖定在日韓僑，不過也包括他們的日籍配偶，這些人被許諾「地上樂園」的不切實際宣傳所蠱惑。

當年參與歸國運動之後逃離北韓的5名脫北者在東京地裁提告，要求北韓政府賠償每人1億日圓（約89萬美元）。

他們指控平壤當局「藉由虛假文宣欺騙原告遷至北韓」，而在當地「享有人權簡直是緣木求魚」。

由於北韓與日本沒有邦交，東京地裁直接傳喚北韓領導人金正恩。

原告的委任律師福田健治上月表示：「我們料想北韓不會接受裁決，也不會支付賠償金。」不過他表示，若是法院判原告勝訴，「我們希望日本政府能夠與北韓磋商」。

歸國運動由日本紅十字會與北韓共同執行，經費由北韓支付，當年共有9萬3340人參與。

日本政府當時力挺歸國運動，媒體並大肆宣傳，稱對於在日本討生活很辛苦的韓裔而言，這是一項人道主義行動。

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