上任到解散10天…日本新首相解散眾院 創下3短紀錄

日本首相岸田文雄（右二）14日在眾院宣告解散後與閣員一同振臂高呼「萬歲」表達認同。（路透）

日本首相岸田文雄14日決定解散眾院 ，19日競選活動起跑、31日投開票。這次眾院解散創三項二戰後最短紀錄，分別是首相上任到解散僅10天、內閣上路到解散僅10天、解散後到投開票僅17天。如果自民黨丟掉政權，岸田將創總理任期最短紀錄。

另外，在21日眾議員任期屆滿後舉行選舉，在現行憲法下是首次。不僅政府的新冠疫情 對策、今後的經濟政策成為爭論點，而且持續近九年的安倍晉三、菅義偉兩屆政府的政治姿態也將接受檢驗。

岸田文雄提出了基於經濟增長與分配良性循環的「新資本主義」。針對岸田在先前的自民黨總裁選舉中主張縮小貧富差距，但未加強以富人為中心的金融收入徵稅，在野黨將質疑其政治立場。

岸田14日早晨在官邸向媒體談及迎來眾院解散的心情說：「必須接受國民的判斷。我的心情十分嚴肅。想告訴大家，我們在追求什麼。」

立憲民主黨 黨魁枝野幸男在國會表示：「終於要開始戰鬥了。例如被動滯後的新冠疫情對策等，自民黨不會改變。政權本身必須更迭。」

在2017年10月舉行的上次眾院選舉中，自民、公明兩黨共獲得310席，占總席次的三分之二。朝野政黨此次將爭奪289個小選區議席和176個比例代表議席，總共465席。岸田9月就任總裁時，把執政黨獲得過半數（233席）作為勝負線。在野陣營確定在220個選區只推一位候選人，集中火力。

岸田將強調爭取疫情應對萬無一失。他還主張重建厚實中產階級。公明黨將宣傳重視育兒及教育政策。

立憲民主黨、共產黨、令和新選組、社民黨四個在野黨主張為縮小貧富差距和消滅貧困，實行消費稅減稅並加大富裕人群負擔。日本維新會主張探討統一發放生活必需的最低限度金額。國民民主黨提出轉向積極的財政政策。