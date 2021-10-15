富豪瘋上太空 威廉批：好頭腦應先救地球

對於億萬富豪競相參與太空旅行，英國威廉王子提出批評。(Getty Images)

對於億萬富豪競相參與太空 旅行，英國威廉 王子幾乎毫無掩飾地加以批評稱，世上最優秀的頭腦應專注於解決地球上的環保問題，而非「尋找下一個適居之所」。

威廉王子在英國廣播公司（BBC）今天播出的訪談中，批評世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）、太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）和英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）三人，他們競相開創了私人商業太空旅行新紀元。

威廉談到太空旅行時說：「世上最優秀的頭腦和心智必須專注於設法修復地球，而不是找下一個生存地點。」

英國億萬富翁布蘭森。(路透)

馬斯克曾談及火星飛行任務，而貝佐斯形容，他在7月的首次太空飛行是探索通往太空之路的行動之一，「以使我們的子孫可以建立未來」；他說，「我們必須這麼做，以解決地球這裡的問題」。

亞馬遜創辦人貝佐斯。（路透） 太空探索科技公司創辦人馬斯克。(Getty Images)

貝佐斯成立的航太公司藍源（Blue Origin）昨天才將「星艦迷航記」（Star Trek）演員威廉沙特納（William Shatner）送上太空。

中央社引述法新社報導，威廉王子是在17日登場的首屆「修復地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮之前，接受英國廣播公司訪談，這個由他創設的獎旨在表揚為解決環保問題而努力的人。

此外，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）將至，威廉之父查理王儲日前表示，他擔心世界領袖「只會空談」。

威廉王子也在英國廣播公司訪問中說，在氣候變遷議題上，父親總是「先知先覺」。