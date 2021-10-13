不排除恐攻的慘案 挪威「弓箭手」無差別殺人 釀5死

挪威首都奧斯陸西南方70公里的小鎮孔斯貝格（Kongsberg），13日晚間發生一起重大攻擊事件。此一案件，也是自2011年挪威「布雷維克事件」的恐怖攻擊後，死傷數最高的單一刑事案件。(美聯社)

「兇手持長弓、大刀四處砍殺，是37歲的丹麥籍男性居民...其餘案情無可奉告。」挪威首都奧斯陸西南方70公里的小鎮孔斯貝格（Kongsberg），13日晚間發生一起重大攻擊事件。一名動機不明的兇徒，突持長刀與弓箭，衝入鎮上的超市無差別殺人。儘管在挪威警方的緊急動員下，犯案兇手在半小時內就被制伏活逮，但整起事件卻造成至少5人死亡，包括警察在內的2人重傷——此一案件，也是自2011年挪威「布雷維克事件」的恐怖攻擊後，死傷數最高的單一刑事案件。

截至10月14日清晨為止，挪威警方都仍以「調查行動仍待釐清為由」，拒絕進一步對外說明包括兇手身分、死難者名單、攻擊嫌疑動機...等案情細節，僅透露歹徒是一名37歲在地的丹麥籍男子，並強調「不能排除『恐怖攻擊』」的可能性。

案發現場射在牆上的箭。(歐新社)

內閣變天前夕 突發重大刑案

由於挪威政府即將於本周四政黨輪替，在內閣變天的前夕突逢重大刑案，對挪威政壇與社會輿論也造成了莫大衝擊。特別是過去20年來，挪威本地屢屢遭遇「伊斯蘭激進主義者」與「極右白人新納粹 」的多重恐攻威脅。因此，本回莫名其妙卻又極為駭人的小鎮殺戮事件，也再一次喚起了歐洲不安的政治情緒。

事發的孔斯貝格是位於南部、居民只有2萬4,000多人的寧靜小鎮。長期以來，孔斯貝格就以大學城與大型國防工業「孔斯貝格集團」 （Kongsberg Gruppen）的企業總部聞名。但除此之外，地方一直頗為平靜，在弓箭手襲擊事件發生前，也沒有偵測到任何特殊的威脅警報。

孔斯貝格攻擊事件，大約發生在13日晚間18點13分，一名手持弓箭與大刀的不明男子，突然攻入地方的Co-Op連鎖超市，接著就在市場裡大開殺戒。

兇手在超市貨架中 狩獵殺人

根據挪威警方的說法，持弓的兇手似乎是在超市貨架中「狩獵殺人」，所幸超市內剛好有一名休班警察出面與歹徒對抗，報案電話才能迅速引發警方的緝凶動員。不過由於兇案發生的現場，是狹窄的室內空間，兇手的行為又令人難以想像。因此不僅超市內的休假警察遭到兇手持械重傷，整起案件更至少5人當場死亡。

「挪威警方並不排除全案可能為『恐怖攻擊』...但就現有資訊而論，此事目前還需調查，尚不足已對公眾發出定論。」負責指揮緝凶行動的挪威西南警署署長奧斯（Øyvind Aas）表示。(美聯社)

兇手在超市內施暴後，隨即與大批挪威警力展開城鎮追捕戰，過程中警方不僅急令全區警察「配槍出勤」，追捕時更一度開火。最後，在同日18點47分左右，挪威警方才成功「活逮」兇手——但謎團至此，案情仍因挪威警方的「案情保密」而更為不明。

警方表示：被捕的兇嫌是一名37歲、長年定居在孔斯貝格的丹麥籍公民，但除了國籍、年齡與性別之外，挪威警方卻拒絕進一步說明兇手身分。同時，根據《挪威第２台》的實況報導，這名37歲的兇手遭警方「鳴槍逮捕」後，對案情交代極不配合，目前該員已被扭送德拉門看守所等待進一步調查。

不過挪威發生的攻擊事件，卻很快地引發了北歐諸國的「高度緊張」與同步追查。這一方面是因為兇手的據稱是丹麥籍，身分背景與可能涉及的共謀調查都讓各國高度警覺。

2011年的挪威炸彈槍擊事件，是由白人極端種族主者布雷維克（Anders Behring Breivik）所策動的連環恐怖攻擊，圖為他在法院上以納粹手勢敬禮。(美聯社)

二方面則是在孔斯貝格事件過後5小時，瑞典與丹麥交界的赫爾辛堡，也發生了一起「事件不明」的爆炸案與槍擊 事件，目前已知一名30歲的槍手被警方開火重傷，事發經過與動機不詳但有生命危險，因此兩起事件是否有所連動？在各方混亂的狀態下，也讓北歐諸國繃緊了神經。

由於孔斯貝格事件來得極其突然，除了事前全無風險預警之外，事發時機點也正好發生在「挪威政黨輪替」的政府交接前夕——在挪威9月中旬的國會大選中，由反對黨籌組的中左翼聯盟，即將於周四被挪威國王接見籌組新聯合政府，而從2013年擔任首相至今的右翼保守派領袖瑟爾貝克（Erna Solberg）也將於同日交接下台——因此政權交接的敏感時刻突傳重大攻擊事件，在混亂不清的同時，亦引發了諸多困惑與疑慮。

「挪威警方並不排除全案可能為『恐怖攻擊』...但就現有資訊而論，此事目前還需調查，尚不足已對公眾發出定論。」

負責指揮緝凶行動的挪威西南警署署長奧斯（Øyvind Aas），13日深夜如此保留地表示。但事實上，挪威警方之所以拒絕「即時公布」案情進展，除了調查掌握度不足的現實壓力之外，最可能的原因也是因為「目前尚無法排除其他『共謀者』的可能」。

(美聯社)

挪威警方對於「恐怖攻擊」與案情進度的語帶保留，雖與英國、法國....等歐洲國家的辦案風格有著明顯差異。但其中所反應的疑點與問題，卻也因為挪威近20年來，曾多次同步遭遇「極端伊斯蘭激進主義」與「白人至上法西斯主義」的多重恐攻威脅——其中，來自前者的壓力主要是ISIS同情者的攻擊威脅，但大多數的案子都被警方預先破獲，沒能造成公眾死傷；但來自後者的新納粹與種族主義攻擊行動，卻是屢屢得逞，甚至在挪威現代歷史上造成極為痛苦的社會傷痕。

挪威近十年 最嚴重攻擊事件

像是本回的孔斯貝格案，目前已是近10年來挪威死傷最嚴重的單一攻擊事件。但前一傷痕，其實就是2011年挪威「布雷維克事件」、共計77人無辜死亡的慘痛記憶。

2011年的挪威炸彈槍擊事件，是由白人極端種族主者布雷維克（Anders Behring Breivik）所策動的連環恐怖攻擊。當時意圖挑起種族戰爭的布雷維克，先是在挪威首都奧斯陸的政府總部引爆汽車炸彈，殺死８人。一個半小時後，他又偽裝成武裝警察，趁虛登上了奧斯陸郊區的烏托亞島，並以「首都遇襲」為由，要求島上參加工黨夏令營的青年男女「集結排隊配合調查」，接著再伺機掏槍一一獵殺配合群聚的大批學生。

雖然犯下滔天大罪的布雷維克隨後被警方逮捕，並遭判無期徒刑終身監禁，但極端扭曲的種族仇殺不僅震撼了國際社會，其所反映的挪威極化威脅，在此之後也成為難以根除的重大國安危機之一。

在布雷維克事件後，挪威近10年來也屢屢破獲「ISIS相關恐怖陰謀」，但類似的白人種族主義者恐攻事件卻仍在造成1死兩傷的2019年挪威貝魯姆清真寺槍擊案中重現——由於連續幾起事件都發生在奧斯陸西南地區，孔斯貝克是單一無關個案？還是與過往陰謀有所關聯的孤狼襲擊？在不安灰暗的攻擊黑夜裡，也讓北歐各國驚懼存疑。