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北韓國防展大秀新型飛彈 金正恩失言：建無敵軍隊

編譯中心／綜合12日電
金正恩於武器展場上與官員交談。（路透）
金正恩於武器展場上與官員交談。（路透）

11日是北韓勞動黨76周年黨慶，雖沒有大型閱兵典禮，但舉行國防展「自衛─2021」，展示大批武器，包括射程足以威脅美國全境的「火星16」新型洲際飛彈，以及「火星8」高超音速飛彈；領導人金正恩更矢言要建立一支「無敵軍隊」。

據北韓官媒報飛，金正恩11日出席在三大革命展覽館舉行的國防發展博覽會，照片中金正恩站在各種武器前演說，左側是能打擊南韓的系列武器，右側是射程可包括日本、美國全境的武器，包括「火星16」洲際彈道飛彈。「火星16」是北韓最大的洲際彈道飛彈，於去年10月閱兵時首度公開，但尚未試射。

這次武器展是北韓近年來舉行的最大型武器展覽之一，金正恩更形容意義「不亞於一場大規模的閱兵式」。南韓梨花女子大學的北韓議題教授朴遠建指出，金正恩意圖把核武合理化為「自衛權的一部分」。

金正恩在演說中表示，並無根據相信美國不會與北韓敵對，但美國和南韓都不是北韓的「主敵」。他說，引發地區緊張局勢的根源是美國的錯誤判斷和行動；北韓增強國防力量也並非針對南韓，同一民族在半島發生衝突的悲慘歷史不應重演。

南韓媒體報飛，國防部副發言人文洪植在記者會上表示，韓美情報部門正就北韓國防展進行嚴密分析和確認。

北韓 金正恩 美國

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