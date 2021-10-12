父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。

「每日郵報」報導，這令人難過的一幕發生在巴西阿爾托加卡斯（Alto Garcas），18歲的多普拉多（Nicolas Elias Albuquerque do Prado）和其妻子、19歲的亞歷山卓（Cleidiana Pereira Alixandre）8日帶著他們的小兒子乘坐計程車前往當地。

他們抵達一棟後來據信是「毒窟」的房子，下車時卻立即被兩名騎摩托車的人開槍殺死。現場令人痛心的照片顯示，在父母被槍殺後、這名只有10個月大的孩子只能滿身是血的穿著尿布、在父母屍體一旁抽泣。

當地媒體報導，犯人作案後立即逃離現場，而下車地點房屋的主人告訴警方自己並不認識嫌疑人。據了解，她目睹了犯罪過程。此外，警方稱多普拉多之前曾參與販毒和幫派 等、還有販毒犯罪記錄，且正在接受兩項搶劫罪名的調查，亞歷山卓此前也曾因收受贓物被捕。

監護委員會的一個小組後來從現場收容了這名男嬰。據報導，兒童保護服務機構將男嬰送往朗多諾波利斯市的醫院接受治療。