神學士稱美國答應人道援助阿富汗 華府未證實
美國與神學士高層代表上周末舉行美軍撤出阿富汗以來首次面對面會談，神學士官員說，美國已同意提供人道援助給阿富汗，但美國並未證實此說，只表示雙方討論了提供人道援助的條件。
美國代表團和神學士高階代表9日和10日在卡達首都多哈舉行會談。美國10日表示，這場會談「坦率、專業」，並在會談中重申，會檢視神學士的行動而不只是口頭承諾。不過，美國仍表示，與神學士會談並非等同承認其政權。
神學士10日發表聲明說，美國代表表明願意人道援助阿富汗，並提供設備給其他援助團體運送物資。聲明說，神學士將和這些慈善團體合作。不過，美國尚未證實神學士說法，美國國務院發言人普萊斯說，雙方討論美國對阿富汗人民提供人道援助事宜，但還在討論援助條件。
國務院聲明說，美方聚焦安全和恐怖主義疑慮，以及美國公民和其他外國人與阿富汗夥伴安全撤離議題，還有人權議題，包括婦女和女孩有意義參與阿富汗社會各層面事務。
阿富汗代理外交部長穆塔奇9日告訴半島電視台，神學士代表在會談中要求美國解除對阿富汗央行儲備的禁令。穆塔奇會後也表示，神學士已警告美國，勿顛覆阿富汗政權。
美國政府官員8日曾告訴路透，美國代表團會施壓神學士釋放遭綁架的美國公民弗雷利克。另一要務是要求神學士履行承諾，別讓阿富汗再次成為凱達恐怖組織或其他極端分子的溫床。官員表示，這場會談是持續與神學士「務實接觸」，而不是「予以承認或授予合法性」。
美國8月撤軍結束20年阿富汗戰爭後，強硬派組織神學士重掌大權，除了尋求國際協助以避免人道危機，也尋求國際承認；與美國會談後，神學士代表團12日將在多哈會見歐盟代表。
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