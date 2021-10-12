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憲法優於歐盟法…波蘭爆脫歐爭議 百城示威要「留歐」

編譯中心／綜合11日電
數以萬計波蘭人10日在全國上百個城鎮上街示威，要求波蘭留在歐盟。 （歐新社）
數以萬計波蘭人10日在全國上百個城鎮上街示威，要求波蘭留在歐盟。 （歐新社）

波蘭最高法院上周發布指標性判決，否決歐盟法律的優先性，引發波蘭民眾憂心政府可能藉此脫離歐盟。數以萬計波蘭人10日在全國上百個城鎮上街示威，要求波蘭留在歐盟，首都華沙有10萬人聚集。

這場支持歐盟的示威活動，是由前歐洲理事會主席圖斯克發起。圖斯克現任波蘭主要反對黨「公民議壇」領袖，而「公民議壇」曾警告「波蘭脫歐」的可能性。

圖斯克在華沙告訴群眾：「數萬人在華沙與波蘭各地100多座城鎮抗議政府對我們家園的所做所為。」他敦促大家「捍衛歐洲的波蘭」。

64歲的華沙居民莫拉夫斯卡說：「我走上街頭，因為我擔心我們會離開歐盟。這很重要，特別是對我的孫輩而言。」

波蘭法院的裁定引來國內外批評聲浪，民調顯示大多數民眾仍支持留在歐盟，但華沙與布魯塞爾的關係自2015年民粹主義政黨「法律正義黨」執政後變得緊張。主要爭議之處在於，法律正義黨希望司法系統廣泛改革，歐盟則擔心會破壞法律獨立性，導致民主自由開倒車。

這場長期爭議的最新發展，是波蘭憲法法庭7日做出裁定，挑戰歐盟法律在任何狀況下高於波蘭法律的優先性。裁決指出，歐盟條約的重要條文，和波蘭憲法「不相容」。

政府的反對者認為，憲法法庭內部都是法律正義黨的盟友，因此此裁定不合法。波蘭政府則否認有意藉此判決脫離歐盟。

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