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金正恩「穿涼鞋走紅毯」 韓媒：對抗健康問題

編譯中心／綜合11日電
北韓最高領導人金正恩10日在勞動黨76周年黨慶發表演說。只不過，吸睛的並非演說內容，而是一身西裝的金正恩，腳上竟搭配了一雙涼鞋，而非以往公開露面時常穿的皮鞋。（路透）
北韓最高領導人金正恩10日在勞動黨76周年黨慶發表演說。只不過，吸睛的並非演說內容，而是一身西裝的金正恩，腳上竟搭配了一雙涼鞋，而非以往公開露面時常穿的皮鞋。（路透）

北韓最高領導人金正恩10日在勞動黨76周年黨慶發表演說。只不過，吸睛的並非演說內容，而是一身西裝的金正恩，腳上竟搭配了一雙涼鞋，而非以往公開露面時常穿的皮鞋。

根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。

首爾「北韓新聞」資深分析記者茲維爾科（Colin Zwirko）發現金正恩的鞋子不同以往，他說，不清楚為什麼金正恩選穿涼鞋，但不論背後理由為何，金正恩似乎已採取各項行動，以保護健康並確保自己感到舒適。

茲維爾科說，「他5月在短時間內減掉不少體重。人們也發現他9月發表長篇演說時，會站在軟墊上，這不是典型的做法。看來他正小心防範COVID-19，也可能正對抗健康問題。」

金正恩的衣著搭配經常受到國際分析人士的仔細檢視。分析人士會藉此尋找關於他健康狀況的線索。今年6月初，金正恩在神隱近1個月後，再次出現在官媒上。分析人士發現，他的手腕似乎變細、手表的表帶也變得更緊，當時也同樣引發外界對他健康狀況的一陣揣測。

此外，金正恩在76周年黨慶的演說中，敦促官員面對「嚴峻」經濟情況，將重點放在改善人民生活。

金正恩的演說多半聚焦黨務。他表示，全國面臨的巨大任務是「調整和發展國家經濟」，以及實現最近黨內和政府會議上確立的經濟目標。金正恩表示，官員不應渴望特權和優待，而是「應時時考量他們的運作是否會侵害人民利益或造成人民困擾」。

美國國務院7日指控金正恩政權是造成北韓人道主義局勢惡化的元凶。

美國國務院發言人普萊斯在華府的簡報會上說，金正恩政權「持續剝削自家百姓，侵犯他們的人權，且資源未用在該國人民身上，而是用來發展自身非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫」。普萊斯也提到，美國支持提供北韓人道援助相關行動。

金正恩 北韓 美國

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